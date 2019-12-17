總統大選首場政見會18日登場 蔡韓宋交鋒

（中央社記者顧荃台北17日電）2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，將首度在電視轉播中完整呈現政見。

根據中選會規劃，明天晚間7時在華視舉辦的首場總統候選人電視政見發表會，每一候選人發表政見時間共為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪時間10分鐘。至於發表政見的順序，則在發表會前抽籤決定。

總統蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，蔡總統仍然是國政優先，對於相關的政績與政策都是信手拈來，這不是蔡總統第一次參選總統，每次政見發表會或辯論會都是以嚴肅的態度，全方位跟人民報告。

韓國瑜幕僚表示，韓國瑜國政顧問團早已公布涵蓋國防、外交、兩岸、經濟等26項政見，做足準備，希望把選舉主軸回歸到與總統蔡英文政見比拚。首場政見會論述主軸將緊扣經濟議題，凸顯民進黨政府執政下，民眾對於經濟發展的無力感，並提出相關解方。

親民黨發言人張碩文表示，宋楚瑜早已準備好政見發表會，但因應全球政治、經濟局勢變化，加上宋楚瑜勤跑基層了解民眾需求，並與各界人才討論，也不斷修正內容，屆時將在政見會提出解決之道，讓台灣人民與世界接軌。

依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法規定，電視政見發表會應舉辦4場，其中總統候選人3場、副總統候選人1場。

根據中選會規劃，3場總統候選人電視政見會時間，除了明天晚間7時由華視轉播，其他兩場分別為25日下午2時中視轉播、27日晚間7時台視轉播。另外，副總統候選人電視政見會20日晚間7時由公視轉播。（編輯：蘇龍麒）1081217