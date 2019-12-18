監委：檢調偵辦郭玫蘭共諜案 嚴重侵犯人權

（中央社記者游凱翔台北18日電）監察委員王美玉、高涌誠、趙永清今天表示，檢調偵辦前中央社記者郭玫蘭涉共諜案及前總統馬英九的三中案等，涉嫌違反偵查不公開，導致嚴重侵犯人權，相關程序也未盡妥適。

監察院發布新聞稿，監察委員王美玉、高涌誠、趙永清表示，檢調103年間偵辦前中央通訊社記者郭玫蘭疑涉共諜案，遭媒體連日大幅報導並公開相關照片、錄音帶等，涉違反偵查不公開規定，雖然檢察官對郭玫蘭做出不起訴處分，卻已導致她的名譽、工作、精神狀況等受到嚴重損害。

三中案部分，監委表示，北檢偵查馬英九告發北檢檢察長邢泰釗等洩漏偵查所得應保守秘密的偵查內容，並聲請移轉至其他地方檢察署偵辦，經承辦檢察官傳訊3名撰文記者，並調取通聯紀錄核對後便簽結，且馬英九聲請移轉管轄的簽結公文，是由被聲請的當事人檢察長邢泰釗核章，並非妥當。

監委指出，此案涉及言論自由、偵查不公開、媒體公審及無罪推定的爭議，必須公平、公正的審慎分際，要求法務部及內政部警政署等機關檢討改進。

監委也表示，制度面改革部分，也建議司法院、行政院研議檢察官發動搜索後，因偵查人員等違反偵查不公開規定而受害的被告、犯罪嫌疑人等，考量建立減刑制度或採行其他金錢補償等賠償措施。（編輯：趙蔚蘭）1081218