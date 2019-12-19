被問上網紅節目花費 于美人：我們沒有100萬

（中央社記者郭建伸台北19日電）親民黨總統候選人宋楚瑜上網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」跟年輕人互動，媒體今天詢問上節目花費，宋楚瑜競辦發言人于美人說，「我們沒有100萬元」，指是朋友幫忙協調，感謝網紅邀請。

宋楚瑜昨天登上「博恩夜夜秀」說明自己的參選政見，並以流利法語和主持人曾博恩互動，還大唱法語歌曲「賈克修士（Frère Jacques）」，並接續唱中文版歌詞「兩隻老虎」，博得在場觀眾掌聲。

于美人今天上午在競選總部受訪時說，博恩夜夜秀播出後，各網紅都有來邀請，覺得宋楚瑜很有「笑果」；宋楚瑜原本一度要在節目上唱馬賽進行曲，但笑說好險有及時擋住。

台北市長柯文哲17日接受中國時報專訪時指出，現在上網紅節目要花錢，而總統蔡英文上節目的花費是他的10倍。但柯的說法，遭蔡營強烈否認。媒體詢問于美人，宋楚瑜上網紅節目花多少？

于美人說，我們沒有新台幣100萬元，強調他們沒有這個經費，表示很多網紅願意邀請，讓他們相當感動。她說，選舉最後一個月，很多網紅已經預定滿了，還能上博恩夜夜秀讓他們相當感恩。

媒體追問，是以無價方式還是有下廣告嗎？于美人說，是請朋友幫忙協調，強調最近很多「默默」不只是心裡支持，也是用行動支持。

談及昨天首場電視政見會表現，于美人說，本來可以達到99分，但中間一度脫稿，講得比較急，但整體而言不錯，她打90分；政見會總共辦3場，宋楚瑜是一次定稿，至於某些「神回擊」，畢竟他曾擔任過新聞局長，這些臨場反應並不困難。

聯訪結束後，于美人陪同親民黨秘書長李鴻鈞接待日本國會議員及東京都區議員，李鴻鈞以日語向他們解說親民黨這次參選政見。由於競選總部一樓大廳螢幕正在播放博恩夜夜秀，日本議員離去前等車時，也觀看宋楚瑜上網路節目片段。（編輯：紀淑芳）1081219