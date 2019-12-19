宋楚瑜與竹科廠商座談 盼為年輕人創造更好前途

親民黨總統候選人宋楚瑜（中）19日在聯電榮譽副董事長宣明智（右）的安排下，前往位於竹科的台灣科學工業園區科學工業同業公會，與科技廠商代表座談，由公會副理事長李金恭（左）出面接待。中央社記者張建中攝 108年12月19日

（中央社記者張建中新竹19日電）在聯電榮譽副董事長宣明智的安排下，親民黨總統候選人宋楚瑜今天前往竹科，與科技廠商代表座談。他表示，要跟科技界整合，為年輕人創造更好的規劃和前途。

宋楚瑜今天在宣明智的安排下，與新竹科學園區廠商座談，由科學園區科學工業同業公會副理事長李金恭與秘書長張致遠出面接待。

宋楚瑜說，台灣現在面臨的內外環境必須要加強注意，台灣面對3個非常重要的國家美國、日本與中國大陸，要了解之間的互動關係，在今年、明年會有重大的關係變化。

尤其中美貿易對撞，宋楚瑜表示，美國跟中國是全世界最重要的兩個產業發展，台灣在這當中，未來是要左右逢源，還是左支右絀，這是政府必須要幫產業界好好處理的事情。

宋楚瑜也提到，產業界提出來的缺水、缺電、缺人才、缺勞力等五缺問題，到目前為止政府沒有好好解決，最重要是政府缺乏整合能力，這才是要好好處理的事情。

宋楚瑜表示，昨天在電視政見發表會中曾3次大喊「我只要做一任，我要撥亂反正」。因為4年當中台灣如果不能好好把問題解決，台灣未來年輕人不會有好前途，如果只做一任總統，就沒有連任的壓力，沒有酬庸的壓力。

宋楚瑜提到過去擔任省長任內，曾到過新竹縣、市80多次，把道路及基礎建設問題解決，尤其是寶山水庫，解決水的問題。

科學園區過去發生大火，宋楚瑜說，沒有產業界人士打過電話拜託，他還是趕到現場，做行政首長不能有本位主義，要幫產業界好好解決問題。

宋楚瑜表示，必須跟科技界整合起來，為年輕人創造更好的規劃和前途。

名列親民黨立委不分區的宣明智表示，會安排宋楚瑜與科技廠商代表座談，主要是希望讓宋楚瑜能多了解園區情形，與區內廠商多點互動。（編輯：黃國倫）1081219