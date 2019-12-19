林錦昌被指拿發票要柯辦沖銷 柯文哲：消息不正確

（中央社記者梁珮綺台北19日電）對於喜樂島發言人張君瑜指文總秘書長林錦昌在2014年市長選舉後拿發票要柯辦沖銷，台北市長柯文哲今天說，消息不太正確，林是創意總監，未直接管錢，「反正台灣這社會不缺謠言」。

柯文哲上午出席民眾黨「全台大眾走，15反顧向前走」記者會，接受媒體聯訪時，做上述表示。張君瑜指林錦昌在2014年為柯文哲效勞，在柯當選市長後，曾拿4張連號發票要柯辦吐2200萬元自行沖銷。

對此，柯文哲表示，消息不太正確，林錦昌從沒在管錢，更不可能拿發票要他沖銷，指林是創意總監，不是實際管財務的人，他說，管財務、實際管帳者是2014年擔任他競選總幹事的姚立明。

柯文哲說，台灣社會從不缺謠言，只是謠言若要逼真，也該是三分真七分假，而不能是一分真九分假，「看一看就算了」。

被問及何謂「一分真」時，柯文哲說，「我也不曉得，報導沒全部看，太多假的就不要看」。

對於喜樂島質疑文化總會替總統蔡英文在選舉中造勢，柯文哲說，「我相信文總在這次選舉一定有扮演重要角色，我也不意外，就是那樣啊」。

不過，他也提出質疑，「喜樂島要打誰？打的目的是什麼？還是純粹要聲量？我也不曉得」。（編輯：張銘坤）1081219