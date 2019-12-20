選戰最關鍵期 游錫堃南下輔選劉世芳籲支持

（中央社記者陳朝福高雄20日電）前行政院長游錫堃今天到高雄為民進黨高雄市立委參選人劉世芳輔選，他說，選戰進入最關鍵期，面對中國霸權崛起，全世界都防範中國滲透，為守護自由民主，一定要讓劉世芳當選。

游錫堃表示，香港當年高唱回歸，現在卻走向街頭，這是因為1980年代那一代的香港人沒有守護好，支持當時英國首相柴契爾（Margaret Thatcher）與中國簽訂協約。

他說，台灣40年前有美麗島事件，追求自由民主，無畏無懼，1986年民進黨組黨，隔年解嚴，1992年國會全面改選，台灣跟香港不一樣，因為台灣有上一代打下的民主基礎。

游錫堃表示，現在選戰進入最關鍵的時期，面對中國霸權崛起，全世界都在防範中國滲透，為了守護自由民主，一定要讓劉世芳當選，讓民進黨國會過半，才能護國保台。

對於游錫堃與劉世芳召開記者會，指國民黨總統候選人韓國瑜於政見發表會宣示選上後成立特偵組查弊，劉世芳質疑曾經痛批特偵組是「東廠」、「白色恐怖」的國民黨立委參選人黃昭順也主張恢復，是「昨是今非」。

對此，黃昭順競選總部發布新聞稿回應，當年痛批的對象是前檢察總長黃世銘，因其領導下的特偵組「非法監聽」，戕害人民秘密通訊的自由。今主張恢復特偵組，乃著眼於許多社會矚目的重大弊案如慶富案、總統專機私菸案、高市新台幣3000億元負債案、高鐵遺留300萬元等案件，偵查進度未符人民期待有以致之。

高雄市立委第3選區（左營、楠梓區）是全國最多參選人11人的選區，民進黨由尋求連任的劉世芳迎戰國民黨現任不分區立委黃昭順。（編輯：陳俊碩）1081220