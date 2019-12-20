農委會：農發基金會董事長可有給職 有前例

（中央社記者楊淑閔、劉冠廷台北20日電）行政院農業委員會今天表示，財團法人農村發展基金會捐助章程規定董事長可有給職，也有前例，另董事長蔡復進說現身選舉場是下班時間。

中國國民黨籍立法委員馬文君表示，她接獲爆料，原本無給職的農村發展基金會董事長自蔡復進7月上任後，開始領取近新台幣14萬元薪水；董事長當然可支薪，但主要目的是協助發展農業，如果拿薪水卻輔選民進黨，非常不當。

她說，農村發展基金會由農委會督導，很多經費來自農委會，「輔選沒有關係，那就不占這位置」，占了位置就應做好農發。

農委會國際處副處長林志鴻指出，農村發展基金會的董事長，無給職、有給職都有過，依據基金會章程規定，現任董事長蔡復進月領13.8萬元沒有違反規定，而前一任謝志誠則是無給職。

他舉例說明，農村發展基金會前董事長胡興華也是有給職，不過，胡興華原本是前農委會副主委兼任，兼任期間只領副主委薪資，1人做2份工作，退休後轉為專任，才領農發基金會董事長薪資。

關於媒體報導養肥貓跑選務，林志鴻說，當事人說那是下班、假日時間，如果蔡復進在上班時間出現選舉場合，農委會就一定會督導糾正。

他補充，董事長給薪依據財團法人農村發展基金會捐助章程第8條規定執行。

經查，此條文規定，「董事及監察人均為無給職，但董事長係專職，且未支領其他薪資、月退休金（俸）、月退職酬勞金或其他性質相當給與者，不在此限。」

同條文也陳述，「董事、監察人之兼職費與董事長及其他從業人員之薪資支給基準經董事會決議後應報請主管機關核准。支給基準變更時，亦同。」

關於農村發展基金會的角色，其官網陳述，於民國84年8月自「亞洲農業技術服務中心」改組成立以來，積極配合政府的施政目標，辦理提升國內糧食自給、糧食安全及多樣化生產的相關業務，協助國內農村再生及產業的推動，並配合政策的啟動，投入國際農業的交流。（編輯：管中維）1081220