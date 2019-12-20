淡水雨中造勢 蔡總統：不要選唱衰台灣的人

總統蔡英文（右2）20日晚間至新北市淡水區，與民進黨籍立委參選人呂孫綾（右）聯合造勢，籲請選民支持她繼續連任，也要讓呂孫綾續留立院。中央社記者葉臻攝 108年12月20日

（中央社記者葉臻新北20日電）總統蔡英文晚間至八里宮廟參香，隨後至淡水出席造勢晚會，蔡總統晚會致詞表示，大家要對台灣有信心，「不要選那個唱衰台灣的人」，要用選票表達守護民主自由的決心。

總統蔡英文今天晚間至八里龜馬山紫皇天乙真慶宮參香，隨後至淡水出席與立委參選人呂孫綾的聯合造勢晚會，內政部長徐國勇、立委參選人余天等人也到場站台，晚間細雨綿綿不斷，不少支持者穿著雨衣在場高喊凍蒜。

蔡總統在造勢晚會上致詞表示，2020是一個關鍵的選戰，外界都在看台灣人會做什麼樣的選擇，「守護自己的主權、民主自由，還是要妥協、低頭」，而守護民主自由不能只是說說而已，要讓全世界的人都聽到台灣人的聲音，最好的方法就是把票投給民進黨，表達台灣人守護國家的決心。

蔡總統表示，台灣真的很好，大家要對台灣有信心，不知道為什麼，總是有一些人要唱衰台灣，「我們不要選那個唱衰台灣的人，要選能夠帶台灣繼續往前走的人」。

蔡總統表示，台灣的人民都很善良、奮發向上，現在站在民主的第一陣線，如果守不住民主自由，全世界的人都會恐慌，現在全世界的人都在看台灣人有沒有意志要守住自己的國家。

蔡總統指出，過去3年多，政府花了很多力氣跟國際社會連結，「台灣每一天都在進步」，她主張要國防自主、國機國造、國艦國造，強化國防、保護台灣。

蔡總統表示，聯合國說台灣是在美中貿易戰中最大的贏家，現在台灣也是亞洲四小龍第一名、全球四大創新王國之一，很多台灣的年輕人可以沒有後顧之憂一直往前走。

蔡總統在參香時，呂孫綾的父親呂子昌也在場陪同，蔡總統稱讚呂孫綾很優秀，國家重大的國防政策她都有參與奠定，淡江大橋也是呂孫綾爭取動工，功勞很大。

徐國勇在致詞時表示，他當內政部長，也是有太太在背後支持、幫忙顧家，蔡總統是顧民主的女人，台灣的民主自由讓蔡總統來顧，「讓女人撐住一片天」。

呂孫綾在致詞時表示，淡江大橋爭取的過程很困難，流標了7次，但她都沒有放棄，主橋段工程終於在今年3月動工，行政院長蘇貞昌也願意支持淡海新市鎮通盤檢討設置醫療用地，未來供大型醫療機構進駐。（編輯：張芷瑄）1081220

總統蔡英文（右2）20日晚間為民進黨籍新北市立委參選人呂孫綾（右）輔選造勢，和現場支持者一同振臂、高喊「凍蒜」等口號。中央社記者葉臻攝 108年12月20日

總統蔡英文（左4）20日在民進黨新北市黨部主委余天（左5）等人陪同下，到位於新北市八里區的龜馬山紫皇天乙真慶宮參香祈福。中央社記者葉臻攝 108年12月20日