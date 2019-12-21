蔡總統：鄭宏輝當選是國會過半關鍵

總統蔡英文（前右3）21日到新竹市，與市長林智堅（前右）、民進黨立院黨團總召柯建銘（前左2）等人一起為黨籍立委參選人鄭宏輝（前右2）輔選造勢，攜手高呼「凍蒜」。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）總統蔡英文今天出席「中央助選團-新竹市鄭宏輝」造勢活動時表示，台灣近年做了很多發展改革、建設，需要國會支持，若國會要繼續過半，新竹市立委參選人鄭宏輝就是關鍵。

民進黨中央助選團今天在新竹市為立委參選人鄭宏輝舉辦造勢活動，總統蔡英文、副總統候選人賴清德，以及民進黨秘書長羅文嘉、立委柯建銘、新竹市長林智堅等人，均到場為鄭宏輝站台，現場湧進數千人，不畏細雨高舉旗幟、大喊「凍蒜」。

先到場的賴清德致詞表示，過去在立法院對「新竹隊」相當欽佩，柯建銘帶領林智堅、鄭宏輝一起在新竹市打拚，包括蔡總統、行政院都非常支持新竹市的發展；此外，這次選舉是捍衛台灣主權、維護民主之戰，呼籲民眾用選票支持。

蔡總統致詞指出，台灣近年做了很多改革、建設，這些「打地基工程」若沒有國會過半、支持，是做不到的，許多政績已陸續呈現，未來需要國會繼續過半，才能持續讓台灣發展有堅強基礎，而關鍵就是鄭宏輝當選立委。

蔡總統表示，鄭宏輝擔任新竹市議員20多年，深耕地方，新竹市除了有柯建銘、林智堅與鄭宏輝組成「新竹隊」，她也會一起把新竹市帶入下一個黃金時代，每一天都進步，並且「好，還要更好。」

蔡總統說，美中貿易戰衝擊國際市場，許多國家的出口減少、經濟發展遲緩，台灣雖也受影響，但逆勢成長；總統指出，台灣上一階段的產業發展是資通訊產業，下一個將會是高階生物科技產業。

總統說，位在新竹縣竹北市的新竹生物醫藥園區歷經20年總算開花結果，台大醫院新竹生醫園區分院也於日前開幕，除了照顧新竹人的健康，也盼未來會帶動台灣與世界的生物科技發展。（編輯：李錫璋）1081221

民進黨副總統候選人賴清德（中）21日到新竹市為黨籍竹市立委參選人鄭宏輝（右）站台，強調這次選舉是捍衛台灣主權及民主之戰，呼籲民眾一定要站出來投票。左為新竹市長林智堅。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月21日