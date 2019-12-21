卓榮泰：韓國瑜講的話不是性別歧視就是性

（中央社記者葉臻新北21日電）民主進步黨主席卓榮泰今天表示，中國國民黨集體性別歧視、侮辱女性，國民黨總統候選人韓國瑜講的話不是性別歧視就是性，「我講都不想講」。

民進黨「護國保台巡迴助選團」下午到新北市林口區，為尋求連任的民進黨籍立法委員呂孫綾拉抬選情；卓榮泰表示，國民黨主席吳敦義充滿性別歧視、嚴重言語霸凌，「這個政黨從黨主席到總統候選人沒有一個例外」。

他說，國民黨台南市黨部主任委員謝龍介說女人拉票可拉到客廳、房間，國民黨副總統候選人張善政還說沒生過小孩不懂父母心，韓國瑜講的話「不是性別歧視就是性，我講都不想講」。

卓榮泰表示，這政黨嚴重集體性別歧視、侮辱女性，還不以為意、不想改變，包括提出很受爭議的不分區立委提名名單，也覺得不需改變、負責或對選情不會有影響，「我們就來看看」到底會不會有影響。

民進黨副秘書長林飛帆說，前總統馬英九時代不敢做、沒做的事，民進黨一步步做，包括加薪減稅、長期照顧2.0、逐漸推動政治改革、年金改革與轉型正義。

他說，台灣不是中國一部分，「我們不需要靠中國，但我們也不用與中國為敵」，要怎麼讓台灣在國際上被敬佩，唯一道路是壯大台灣，照顧弱勢、年輕人，「我們沒有跟中國簽訂任何一項協議，就是我們最好的成績」。（編輯：李明宗）1081221