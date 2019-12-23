南迴改通車 藍綠屏東尬場爭取選民認同

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）南迴公路拓寬和改道工程及南迴鐵路潮枋段電氣化今天通車，行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍到屏東參加通車典禮；國民黨前主席朱立倫也南下輔選2名立委參選人，爭取選民認同。

蘇貞昌和林佳龍上午9時參加南迴公路拓寬和改道工程的通車典禮，稍後，從枋寮火車站搭台鐵觀光列車到潮州火車站，體驗潮枋段的電氣化，並在潮州火車站舉行潮枋線電氣化的通車典禮。

從枋寮開始一路到潮州站的通車典禮，民進黨在屏東縣第一選區提名爭取連任的鍾佳濱，和以無黨籍身分在第二選區參選的蘇震清，一路參與活動。

蘇貞昌在南迴鐵路潮枋線電氣化的通車典禮中說，南迴鐵公路的工程能夠進行和順利完工，在場的鍾佳濱、蘇震清等人在立法院都出了很大的力，為屏東爭取經費；林佳龍並在南迴鐵路電氣化的通車典禮後，陪蘇震清在屏東最大鎮的潮州鎮車隊遊行。

鍾佳濱在參加南迴鐵路電氣化通車前，上午10時許，在競選總部召開農業界推薦記者會，由農委會前主委曹啟鴻率多位神農獎得主、青農，呼籲農業界支持蔡英文、鍾佳濱連任總統、立委，持續完備台灣、屏東的農業環境。

朱立倫則在上午10時30分到屏東市，陪國民黨屏東縣第一選區立委參選人葉壽山車隊遊行，同時也前往國民黨屏東縣黨部，為軍公教警消勞工黨代表後援會進行授旗。朱立倫號召集中屏東選票，票投韓國瑜、屏東立委全壘打。

朱立倫表示，葉壽山受到韓國瑜的提攜，在高雄擔任社會局長，關心長輩、照顧幼兒、關懷弱勢，相當有愛心，以葉壽山的服務精神跟行政經驗，當選一定是國會最優質戰將。

隨後，朱立倫到屏東第二選區立委參選人周佳琪的新園鄉競選總部為周佳琪站台助選，朱立倫暗諷蘇震清空降屏南參選，呼籲屏南鄉親集中選票，支持民主初選制度產生的國民黨參選人周佳琪。（編輯：方沛清）1081223