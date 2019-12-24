體能將軍李榮華升中將 透露每天勤訓2小時

（中央社記者游凱翔台北24日電）民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達今天舉行，其中3項體能鑑測都滿百的花防部指揮官李榮華少將晉升中將；談到如何精進體能，他說，除了有氧跑步，也進行無氧核心肌群訓練，平均每天訓練2小時。

國軍109年1月1日將級人員定期晉任，有20人晉升中少將，上午在三軍軍官俱樂部舉行「陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，總統蔡英文、國防部長嚴德發出席。

這次晉任中將人員計楊安、曹進平、李定中、劉協慶、李榮華等5人；晉任少將人員計許志中、林照川、譚芳榮、魏兆麟、崔守信、陳致航、邱之峯、唐明德、王俊傑、陳俊男、周成境、陳俊源、黃定宇、劉青雲、宋子陽等15人。

李榮華53歲，國軍3項體能鑑測（伏地挺身、仰臥起坐、3000公尺跑步）滿百，完全不輸給年輕人。

談到如何精進體能，李榮華受訪時表示，身為軍中幹部要培養部隊的「三氣」，包括低階培養勇氣、中階激勵士氣、高階帶動風氣；除了每天利用體能活動充分鍛鍊身體外，也配合營養的補充，體力更是戰力基礎，讓戰力得以發揚。

李榮華說，他平常除有氧跑步外，也進行無氧的核心肌群訓練，平均每天利用部隊運動時間，維持2小時的鍛鍊。

晉任少將的國防部戰情中心主任魏兆麟受訪表示，他從軍36年，從開始進行飛行訓練、執行作戰指揮管制，一直到進入國防部參與國軍建軍規劃，是他個人的榮耀；晉升不代表權力擴張，而是責任的賦予。

魏兆麟的女兒魏莛婕、魏菱萱為網球選手，其中魏莛婕2017年獲選中華代表團隊，參加第5屆亞洲室內暨武藝運動會（土庫曼）獲銅牌，今天也共同參與父親的授階儀式。

魏兆麟說，兩個女兒從小學就自發性的學習網球，他與太太陪女兒征戰全台，有這些成績都是女兒的努力，因為打網球若沒有堅持是沒辦法撐到現在的。大女兒2017年獲選國家隊也獲得相關殊榮，小女兒將前往美國，這些都是家人的榮耀。

另外，晉任少將的唐明德說，能夠晉任是長官對他的栽培與信任，他將秉持這樣的精神完成各項防區任務推動。（編輯：謝佳珍）1081224