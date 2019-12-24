前助理遭疑網軍影武者 黃國書：惡意指控

（中央社記者王承中、陳俊華、葉素萍台北24日電）新黨不分區立委參選人邱毅今天表示，指揮卡神楊蕙如的網路帳號「idcc」為民進黨立委黃國書助理湯文馨所有，湯文馨為南風整合行銷公司的董事，民進黨則在去年與南風公司簽約組建網軍。

黃國書向中央社記者表示，湯文馨在2017年就離職，「助理離職後要從事什麼工作，我能干涉人家嗎？」且湯文馨離職後兩人也很少有往來，「我要是能操控這些網路，我網路聲量會這麼低嗎？」那不是他熟悉的領域，邱毅明知湯文馨已經離職，還要指桑罵槐，這樣是惡意指控。

民進黨發言人劉康彥則表示，邱毅等人所提出的合約，是民進黨中央黨部委託的網路輿情專案，是許多公司與機構都會做的資訊蒐集，其中包括彙整各種假訊息與不實謠言。

楊蕙如案持續延燒，國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀，以及新黨不分區立委參選人邱毅今天組成「耀正毅（要正義）連線」，並召開記者會指出，楊蕙如只是小咖，背後的指揮是民進黨立委黃國書立院辦公室助理湯文馨，以及南風整合行銷股份有限公司。

邱毅表示，楊蕙如的網路帳號為「slow」，而指揮楊蕙如的網路帳號「idcc」IP位置在立法院黃國書辦公室，由黃國書助理湯文馨使用，湯文馨也是南風整合行銷公司的董事，湯文馨平時的聯繫人士則是總統發言人黃重諺的愛將、任職於民進黨新聞輿情部的陳泳彰，陳泳彰的上頭就是總統蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福。

邱毅指出，南風整合行銷公司成立於2018年，負責人為葉振興，是洪耀福的好友，成立目的就是為跟民進黨簽約組建網軍。邱毅也在現場出示陳泳彰與湯文馨的電子郵件圖片，公開民進黨與南風整合行銷公司的合約書，甲方為民進黨，負責人是蔡總統，乙方則是南風整合行銷公司。

邱毅表示，從去年四月開始，南風整合行銷公司每半個月就向民進黨中央，就網軍運作進行專案報告。邱毅也在現場出示多份南風整合行銷公司給民進黨的報告，並表示，會在往後日子中揭發被民進黨中央鎖定要進行網軍霸凌的對象，除了國民黨、民眾黨外，甚至還有民進黨人。

至於網軍的金流為何，邱毅指出，已經拿到南風整合行銷公司向勞動部、台電申請的標案，證明網軍是由民進黨中央指揮、策動、規劃，金流除了少部分是民進黨提供外，大部分可以在若干政府部會、國營事業及地方政府，拿到相關資金收入，糧草不虞匱乏。

劉康彥則指出，4年前的同一天，同一組人召開抹黑記者會，在記者會上邱毅否認自己曾在法院上，因為抹黑蔡英文而當庭道歉一事，最後因為錄音檔曝光還惱羞成怒，十分諷刺。

劉康彥說，非常遺憾4年後看到同一組信用破產的政治人物，持續以抹黑造謠的方式，活躍於政壇，呼籲選民用選票拒絕這樣惡劣的政客行徑，提升台灣選舉風氣。（編輯：林孟汝）1081224