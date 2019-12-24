選戰最後衝刺 侯友宜開始平日請假輔選

新北市長侯友宜（左）展開平日請假輔選行程，他說，市政優先過程外還有一點點時間能抽出，就盡輔選責任。圖為24日陪同國民黨立委參選人洪孟楷（左2）掃街拜票。中央社記者王鴻國攝 108年12月24日

（中央社記者王鴻國新北24日電）被藍營視為新北市最強母雞的新北市長侯友宜今天起展開平日請假輔選行程，上午輔選中國國民黨立法委員候選人洪孟楷，下午幫國民黨立法委員候選人邱烽堯掃街。

侯友宜接受媒體聯訪表示，選舉到最後關鍵時刻，市政優先過程外還有一點點時間能抽出，就盡輔選責任。他以上午行程為例說，前往八里區行政中心落成啟用典禮，就先到林口給洪孟楷加油打氣，平常時間還是市政永遠擺第一。

侯友宜請假1小時陪洪孟楷掃街拜票，洪孟楷在侯友宜見證下簽承諾書，承諾當選後一定全力服務地方。

侯友宜下午也請假陪邱烽堯到中和區黃昏市場掃街拜票，與攤商及民眾握手、合影。（編輯：李明宗）1081224