蔡賴輔選雙北立委 民進黨辦下架吳斯懷晚會催票

民進黨籍台北市立委參選人阮昭雄29日晚間舉辦「英雄聯盟晚會」造勢活動，總統蔡英文也現身助選，台下熱情支持民眾揮舞旗幟回應。中央社記者張新偉攝 108年12月29日

（中央社記者葉素萍、顧荃台北29日電）競選連任的總統蔡英文今天在參加完辯論後，到雙北輔選，民進黨也在黨中央前舉辦下架吳思懷造勢晚會，包括副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰以及台北市立委候選人出席與會，拉抬選情。

民進黨台北市第8選區（文山、南中正）立委參選人阮昭雄挑戰現任國民黨立委賴士葆，晚間在景美國中操場舉辦英雄聯盟晚會，4年前也參選這區立委的台北市議員李慶元、苗博雅也現身支持。

蔡總統到場時，現場民眾揮舞旗幟，發出熱烈歡呼，並擠向台前。

總統蔡英文（左3）29日晚間出席由民進黨籍台北市立委參選人阮昭雄（左4）所舉辦的「英雄聯盟晚會」，全力衝刺選情，籲請選民支持，讓民進黨國會過半。中央社記者張新偉攝 108年12月29日

蔡總統說，選戰只剩下十幾天，一定拿出所有力氣，集結最大力量，向全世界展現保護台灣的決心。她說，下這麼大的雨，大家穿雨衣，都在現場，她真的很感謝，「今天來的一定是死忠的」。

賴清德和桃園市長鄭文燦也共同為阮昭雄催票，力拚上壘。

賴清德傍晚趕往參加「媽，我在這，拜託要投高嘉瑜」募資演唱會，難得和高合唱了「雪中紅」、「思慕的人」，力挺在初選中支持他的高嘉瑜。

民進黨副總統候選人賴清德（右）29日晚間在台北出席由民進黨立委參選人高嘉瑜（左）舉辦的募資演唱會，賴清德拉著高嘉瑜的手高喊當選，拉抬聲勢。中央社記者謝佳璋攝 108年12月29日

尋求連任的民進黨籍立委參選人羅致政，晚間在新北市板橋區溪北公園舉辦「2020溪崑要贏造勢晚會」，蔡總統、行政院長蘇貞昌站台，支持者冒雨力挺，場面熱烈。

此外，民進黨晚間在中央黨部前舉行「護國保台下架吳斯懷之夜」晚會，賴清德、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆、前行政院長游錫堃、屏東縣長潘孟安、鄭文燦等人出席。

民進黨立委參選人，包括周江杰、許淑華、高嘉瑜、吳思瑤、何志偉、吳怡農等人，以及民進黨禮讓參選的林昶佐與陳柏惟等人出席，現場並設置小遊戲，如「護國保台」彈珠台、「下架親中立委」棒球九宮格等攤位供支持者體驗。

民進黨29日晚間在台北舉辦「護國保台、下架吳斯懷之夜」造勢晚會，現場邀民眾一起推動「護國會保台灣」、「力抗促統戰隊」等大氣球，為活動掀起高潮。中央社記者謝佳璋攝 108年12月29日

賴清德致詞時表示，吳斯懷過去官拜中將，受到國家栽培，退休後還月領十幾萬，應該要跟台灣人站在一起，卻去中國聽中國國家主席習近平訓話，還去教中國的解放軍如何對付美軍，這樣的人如何讓選民放心。

賴清德表示，「下架吳斯懷」有3個理由，第一，吳斯懷對台灣無心、對國家無法盡忠，沒資格當立委；第二，有任何嫌疑會影響國安的人，絕對不能當立委；第三，吳斯懷無法得到社會支持，國民黨說吳斯懷列入不分區名單是因為黃復興黨部堅持，顯示吳斯懷只代表一小群人。

鄭文燦也說，看到今天的辯論會，國民黨總統候選人韓國瑜沒有政見，罵中央社等媒體，連同黨的前總統馬英九都罵下去，完全沒有抗壓性，講粗話當成接地氣，這不是台灣的素質，台灣人應該要選擇最能代表台灣的蔡總統。（編輯：楊凱翔）1081229

尋求連任的民進黨籍立委參選人羅致政（左2），29日晚間在新北市板橋舉辦造勢晚會，總統蔡英文（右3）、立委蘇巧慧（右2）力挺。中央社記者游凱翔攝 108年12月29日

總統大選倒數計時，民進黨29日晚間在總統蔡英文全國競總前封路舉辦「護國保台、下架吳斯懷」晚會，參與民眾舉起雙手高喊「下架吳斯懷」等口號。中央社記者謝佳璋攝 108年12月29日