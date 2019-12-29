韓國瑜中市造勢 提全台六塊肌政策發展各區特色

（中央社記者郝雪卿台中29日電）國民黨總統候選人韓國瑜今晚在台中造勢晚會表示，當選後會提出「六塊肌」政策，全台各自發展各區特色，並啟動滿天星計畫，送大專生出國遊學1年、雙語教育、送公務員出國等。

「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」今天晚上6時起在台中市西屯區市政路、黎明路口空地舉行，由藝人利菁、郭子乾主持，台中市今天雨勢不停，現場泥濘不堪，許多韓粉冒雨參加。

國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、國民黨副總統候選人張善政、大甲鎮瀾宮董事長顏清標都到場支持。

藍營中部7縣市首長同台，一起戴著口罩表達「反中火、反空污」訴求，並高喊「拒絕空污、拒絕民進黨」，現場旗海飄揚。在韓國瑜進場發言時，主持大會的立委許淑華高喊現場有30萬人。

韓國瑜上台致詞表示，今天台中一直在下大雨，天氣又冷，大家的熱情完全抵銷風雨，代表大家對韓國瑜和台灣的關切，以及對中華民國的憂慮，完全不怕風、不怕雨，而他也為了國家，勇敢辯論，大聲表達，完全不怕。

韓國瑜指出，2300萬人民這次要聰明，不要被意識型態綁架，不被謊言欺騙，睜大眼睛，哪個政黨、哪個政治人物可以帶領同胞走向快樂富庶的路，就投給誰。

韓國瑜也批評，民進黨貪污腐敗，「你爸真的生氣了」，全世界及華人都在看這次選舉，這次要用選票向全世界證明台灣人民是有智慧的，台灣人民有判斷力，台灣人民會藉這次選舉向全世界證明，台灣人民是最聰明、最有判斷力的。

韓國瑜提到，當選後，會配合提出「六塊肌」政策，全台可分為北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、宜花東等區，各自發展各區特色，並啟動滿天星計畫，送大專生出國遊學1年、雙語教育、送公務員出國等，全力與國際接軌。（編輯：洪學廣/李亨山）1081229