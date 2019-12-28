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2020總統辯論3/4

宋楚瑜備戰辯論會 定位老師傅談總統格局

最新更新：2019/12/28 17:05
親民黨表示，親民黨總統候選人宋楚瑜（右）選舉經驗豐富，29日電視辯論將就國防、兩岸、外交、國安等4大面向闡述總統格局。（中央社檔案照片）
親民黨表示，親民黨總統候選人宋楚瑜（右）選舉經驗豐富，29日電視辯論將就國防、兩岸、外交、國安等4大面向闡述總統格局。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北28日電）2020總統大選唯一一場電視辯論會將在29日登場，親民黨發言人張碩文表示，親民黨總統候選人宋楚瑜選舉經驗豐富，將就國防、兩岸、外交、國安等4大面向闡述總統格局。

張碩文表示，目前親民黨內幕僚針對電視辯論會可能的問題，提供不同的答辯題以及回答，宋楚瑜選舉經驗豐富，且深諳總統格局，管理國防、兩岸、外交、國安等4大面向，屆時將闡述總統格局及如何給人民希望。

張碩文說，宋楚瑜就像老師傅，對於政見非常有信心，可說是準備了20年。

外界多認為這次宋楚瑜參選，說話有比較簡短，這可能歸功於競選總部發言人于美人的濃縮技術。

于美人形容，宋楚瑜是古典的政治人物，習慣完整闡述前因後果，有時候太過長篇大論，她曾說常常很想帶一把剪刀，然後把繩子一直剪短，意味著要替宋楚瑜的言論濃縮精華。

親民黨幕僚表示，宋楚瑜雖然年過七旬，但記憶力驚人，常常不用看稿也能長篇大論；準備政見或辯論時，宋楚瑜多半會將親身經驗融會貫通後，並用自己的邏輯闡述內容，不會特別死背政見內容。

幕僚表示，過往準備政見會和辯論資料時，宋楚瑜雖有自己的想法，但都具有彈性，隨時和幕僚討論。（編輯：林淑媛）1081228

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