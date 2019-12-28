蔡總統辯論聚焦政策 交叉詰問備戰重點

蔡英文總統（前）沒有找專人扮演對手韓國瑜或宋楚瑜進行演練，29日辯論會定位將三場政見會的綜合整理，從容應戰。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北28日電）備戰唯一一場總統辯論會，負責總統辯論協商代表、立委李俊俋表示，設有一組團隊預擬題庫、辯論攻防等，但沒有找專人扮演對手韓國瑜或宋楚瑜進行演練，辯論會定位將三場政見會的綜合整理，從容應戰。

2020總統唯一一場由公視舉辦的總統辯論會29日登場，總統辯論會協商代表也是民進黨立法院黨團書記長李俊俋受訪表示，政見會與辯論會差異性不大，準備的方式一樣，著重於3年的政績透過辯論會向人民報告。

李俊俋表示，目前有一個團隊約10多人涵蓋總統府發言人、行政部門兩位代表、民進黨智庫、競選總部、總統的文稿小組等領域成員，負責辯論會與政見會相關事宜，包括準備題庫、擬定攻防策略，兩位行政部門成員則負責政策的追蹤與施政進度，而他則扮演最後判斷的角色。

包括韓陣營拋出成立特偵組、慶富案、被派系架空等問題，李俊俋說，這些都在原先擬定題庫內，並沒有意外。他認為，與對手的攻防問題不大，但辯論會不同於政見發表會部分，多了媒體提問與交叉詰問；媒體提問部分，無法事先預知且交叉詰問的攻防多有變數，花費較多時間準備。

李俊俋表示，與對手的攻防會有預擬或模擬，讓總統演練實際站到台上講話的狀況，「倒沒有誰來扮演宋楚瑜、誰來扮演韓國瑜」。

他表示，相較於四年前的總統辯論，蔡總統面對這次的對手放得比較開，包括應對、臨場反應等方面，總統的表現都比四年前好。

李俊俋形容總統是「政策控」，對於政策掌握與論述都要求非常嚴格，他說，總統利用三場政見會把政績與未來政見分門別類向人民論述清楚，從國家領導人的特質、國家的認同；經濟發展、綠能政策、司法改革；內政等不同面向訴諸選民，辯論會就定位三場電視政見會的綜合整理。

他說，總統面對政見會或辯論會一貫態度從容、自信，因對政績或政策掌握度非常好，讓人民感受蔡總統是有備而來，表現讓人民信任。（編輯：林淑媛）1081228