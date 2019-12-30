蘇震清重申 若有投資砂石業涉違法就退出政壇

屏東縣選舉委員會30日舉辦立法委員選舉公辦政見發表會錄影，下午進行第2選區（屏南）參選人的錄影，除了國民黨參選人周佳琪未到，其餘8位參選人均出席。中央社記者郭芷瑄攝 108年12月30日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）國民黨屏東縣立委參選人周佳琪今天控告對手蘇震清加重毀謗及意圖使人不當選，並呼籲蘇震清應說清楚與砂石業者關係，蘇震清則在政見發表會重申，若有違法投資，就退出政壇。

國民黨提名的屏東第2選區（屏南）立委參選人周佳琪與以無黨籍參選的民進黨立委蘇震清戰得激烈，周佳琪今天上午到屏東地檢署控告蘇震清在選區掛上大量抹黑布條以及看板，涉加重毀謗及意圖使人不當選，隨後到東港東隆宮向王爺發誓，自己清清白白參選，絕對不會賄選，若有涉及不法，馬上退選。

周佳琪也表示，蘇震清應該公開說清楚與砂石業者的關係，為什麼常常去大陸。

蘇震清今天在政見會中表示，先前在政見會、說明會已宣布過很多次，如果如周佳琪陣營所說，自己有投資砂石場或違法投資，會馬上辭去立委，同時退出政壇。

蘇震清質疑，周佳琪只是她父親、屏東縣議長周典論的棋子，這樣要如何為國會發聲。並出示手板指周典論的弟弟周土盛涉貪被起訴，而周佳琪是議長辦公室主任，難道可以置身事外。

蘇震清也要求周佳琪正面回應，選舉花了多少錢，，他說，周佳琪自己向王爺發誓，應該父女倆一起發誓。

蘇震清痛批，周典論議長涉賄選本人沒事，但8名上屆縣議員卻為周典論坐牢，且這次屏南立委選舉，所有文宣周佳琪和周典論都不敢簽名，都是周佳琪陣營裡的人簽名，呼籲父女倆不要躲在後面。

和時代力量結盟的無黨籍律師張怡則在政見會中表示，屏南長期被國民黨和民進黨把持，需要借用像時代力量這樣的外力，讓屏東變活水，她表示，自己如果當選會引進外資投資恆春，同時爭取高鐵延到潮州或枋寮和快速道路到恆春。

而不滿蘇震清沒經過民進黨內初選，就空降屏南參選立委的民進黨創黨元老、以無黨籍身分參選的鄭朝明則在政見會中呼籲，不要選給2年後要選縣長的人，也不要選有爭議的人，「就像高雄市長韓國瑜中途落跑，龜笑鱉沒尾」。

屏南選區一共有9名參選人，只有周佳琪沒出席公辦政見會錄影，周佳琪競選總部表示，周佳琪有既定行程。（編輯：洪學廣）1081230

國民黨屏東立委參選人周佳琪（右）與無黨籍參選的立委蘇震清戰得激烈，周佳琪30日除到屏東地檢署控告蘇震清涉加重毀謗及意圖使人不當選，隨後到東港東隆宮向王爺發誓，自己清清白白參選，絕對不會賄選。（周佳琪競選總部提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月30日