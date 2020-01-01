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迎接新年第一天 柯文哲王金平元旦健走

最新更新：2020/01/01 10:31
希望基金會主辦「2020元旦健走」活動1日在花博公園圓山廣場登場，台北市長柯文哲（中）、前立法院長王金平（左）帶領民眾健走。中央社記者黃巧雯攝 109年1月1日
希望基金會主辦「2020元旦健走」活動1日在花博公園圓山廣場登場，台北市長柯文哲（中）、前立法院長王金平（左）帶領民眾健走。中央社記者黃巧雯攝 109年1月1日

（中央社記者黃巧雯台北1日電）元旦健走今天在花博公園圓山廣場登場，活動發起人紀政、台北市長柯文哲、前立法院長王金平帶領民眾健走，柯文哲說，健康的腳對人的長壽很重要，他認為元旦舉辦健走很有意義。

連續17年舉辦的元旦健走，由希望基金會和台北市政府體育局共同主辦，吸引上萬名民眾共同響應，包括高齡99歲的長者林友茂，特別從台中北上參與活動。

今年元旦健走主題為「希望知足」，柯文哲表示，除了知足常樂外，也要認識自己的腳，他提到，根據醫學研究指出，估算一名老人活多久，可計算他6分鐘走多遠。

柯文哲認為，健康的腳對人的長壽很重要，他也肯定元旦舉辦健走很有意義。

王金平指出，「健走是省本又多利的運動」，無論任何氣候或時間都能健走，且一個人也可以健走，因此他鼓勵大家多多健走。

希望基金會長年推廣全民健走，紀政表示，規律運動養成，對個人、家庭、社會、國家都具有多重正面意義。（編輯：張芷瑄）1090101

希望基金會主辦「2020元旦健走」活動1日在花博公園圓山廣場登場，台北市長柯文哲（右）、前立法院長王金平（左）出席參與。中央社記者黃巧雯攝 109年1月1日
希望基金會主辦「2020元旦健走」活動1日在花博公園圓山廣場登場，台北市長柯文哲（右）、前立法院長王金平（左）出席參與。中央社記者黃巧雯攝 109年1月1日
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