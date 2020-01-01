總統：兩岸重啟交流互動 設時間表不可能也不智

立法院三讀通過反滲透法，總統蔡英文1日新年談話表示，反滲透法法內的規定都是國內法本來就禁止的事項，只要不是接受中國指示、委託或資助，從事法律不許可的事，就不受反滲透法規範。中央社記者郭日曉攝 109年1月1日

（中央社記者溫貴香、顧荃台北1日電）總統蔡英文今天回應中國國家主席習近平新年談話表示，台灣絕對不接受一國兩制；至於選後如何促進團結啟動兩岸對話，總統表示，會隨時掌握機會促成國內團結，也會在機會適當、不設政治前提下跟中國繼續展開有意義的交流。

中國國家主席習近平昨天按慣例發表新年賀詞，內容除回顧2019年各項發展成就，通篇未提及「台灣」2字，僅強調澳門證明「一國兩制」完全行得通，習近平與政協茶會再度提到九二共識，正值習近平提出一國兩制台灣方案屆滿週年之際，媒體關切未來台灣的政策與走向。

總統上午在總統府發表元旦談話回答記者提問表示，絕對不接受一國兩制。至於印太戰略部分，考量各式各樣戰略或國際間關係形成時，都有一個最重要原則就是符合國家最大利益，不論是台灣的安全、自由民主的確保或者整體發展的利益，這些都屬於國家整體利益，在這個前提下，願意與所有的國家合作，並且參與所有的區域合作計畫。

總統表示，目前具體且積極進行中的，例如與美國合作的GCTF全球合作暨訓練架構計畫，在這個計劃中，台灣提供亞太與印太所有國家一個平台，不論在國家治理、婦女或很多其他議題上都可以坐下來討論。

她進一步說，也有很多民主國家願意加入GCTF與台灣一起舉辦相關活動，美國近來提到印太戰略也提到台灣的新南向政策，願意與台灣在新南向政策有合作的可能。新南向政策確實也提供一個平台，讓台灣與區域的民主國家或者在區域內經濟發展程度相對比較高的國家，都可以一起在很多議題上合作，提供新南向國家一些基礎建設與其他經濟發展方面的協助。

新加坡記者問到，總統在電視辯論上提到，只要台灣內部團結，中國終究得和台灣接觸交流，請問總統連任後有沒有時間表、具體步驟實現台灣內部團結，重啟兩岸交流互動。

總統表示，經過這次選舉後，台灣人民對兩岸關係、對中國的態度都有省思的機會，選舉過程中，她一再呼籲必須團結，提出四項共同認知，希望在這之上，繼續凝聚台灣人，在面臨中國壓力步步進逼下，有更多更強的共識跟團結的氛圍。

四個共同認知分別是：破壞台海現狀的是中國，不是台灣；中國利用「九二共識」，正在掏空中華民國；不能以主權交換短期經濟利益；要警覺中國正全面滲透，分化台灣社會。

總統表示，這些都是未來要持續做的事，整個區域情勢持續變化當中，面對這樣複雜且變動中的區域情勢，對政府領導人來講，設定時間表是不可能也是不智的，會隨時掌握機會來促成國內團結，也會在機會適當、不設政治前提下，跟中國繼續展開有意義的交流。（編輯：紀淑芳）1090101