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黑鷹直升機黑盒子尋獲 外型完整

最新更新：2020/01/03 14:17
UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界山區失事，國防部已在3日上午尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，將送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因。圖為國防部總督察長黃國明（前左）說明。中央社記者沈如峰攝　109年1月3日
UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界山區失事，國防部已在3日上午尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，將送往國家運輸安全調查委員會釐清肇因。圖為國防部總督察長黃國明（前左）說明。中央社記者沈如峰攝　109年1月3日

（中央社記者沈如峰、王朝鈺宜蘭縣3日電）一架UH-60M黑鷹直升機昨天失事，國防部總督察長黃國明今天表示，上午10時40分在直升機主要機體裡尋獲黑盒子，所有卡片和紀錄器都已找到，外型完整。

UH-60M黑鷹直升機在新北市與宜蘭縣交界山區失事，機上13人，共8名軍士官罹難，其中參謀總長沈一鳴不幸罹難，另有5人受傷。

為執行意外事件現場調查作業，黃國明上午率空軍、陸軍特戰官兵與國防部軍備局等共49人，前往失事區域蒐證後，於宜蘭縣礁溪鄉櫻花陵園「渭水之丘」附近接受媒體聯訪表示，已找到「失事殘存飛行資料紀錄器FDR（黑盒子）」，將送往軍方和國家運輸安全調查委員會研讀，完成報告後會再對外公布。

他說，機體「嚴格來說不是很完整」，外型大體還在、但有點殘破，黑盒子是在直升機主要機體裡尋獲，外型完整；至於殘骸如何處理，要進一步評估後再決定。

黃國明表示，現場發現3、4個公事包，確定是工作人員所有，但屬於個人物品不便拆開檢視，會原封不動送到空軍司令部。（編輯：李明宗）1090103

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