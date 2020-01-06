蔡總統全台大掃街 車隊進入高市支持者熱迎

民進黨總統候選人蔡英文（中排右）6日中午來到高雄市鳳山區，陪同民進黨立委候選人許智傑（中排左）車隊掃街，沿路受到民眾熱情歡迎。中央社記者董俊志攝 109年1月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）總統蔡英文全台大掃街行動今天從屏東出發，車隊在中午進入高雄市，隨後在民進黨高雄市立委候選人車隊陪同下掃街拜票，沿途有支持者不斷加油打氣。

選戰倒數計時，民主進步黨南北分進展開全台掃街行動。由屏東出發北上的蔡總統車隊，近中午時進入高雄市。

蔡總統車隊先抵達民進黨高雄市第七選區（鳳山區）立委候選人許智傑的競選總部，當蔡總統座車抵達現場時，民眾爭相握手拍照，並為蔡總統加油打氣。

民眾擠爆許智傑競總前的保泰路，高雄市會計、建築師公會也有數百名會員到場，分持加油棒及旗幟為蔡總統及許智傑加油打氣。許智傑表示，選舉就是要衝刺到最後一刻，才能贏在終點。

面對民眾的熱情，蔡總統及許智傑先在競總前接受民眾的歡呼，並齊喊「集中選票、不要分票」口號，隨即登上掃街專車，展開拜票行程。

拜票沿路上，有民眾停下機車豎起大拇指比出「讚」的手勢，也有駕駛伸手比「3號OK」，還有民眾自製「英文妳是我的蔡」紙板，熱情對蔡總統的車隊招手。

蔡總統隨後轉往北高雄，陪同民進黨高雄市第三選區（左營區等）立委候選人劉世芳車隊掃街拜票。

另外，副總統陳建仁一早從高雄市旗山區出發，將往東部前進，途中先為民進黨高雄市第一選區（旗山區等）立委候選人邱議瑩助選。

陳副總統指出，民進黨護台行動將全台走透透，呼籲大家用手中的3張選票支持民進黨，繼續維護台灣的自由民主、主權。

他並肯定邱議瑩做事「登真」（台語，仔細），對於農業災損補助、農業保險理賠盡心盡力爭取，為農民發聲不遺餘力，呼籲大家要相挺支持邱議瑩。

邱議瑩表示，民進黨執政堅持改革的腳步及路線沒有退縮，呼籲民眾不要相信競選對手陣營的抹黑造謠，請讓民進黨繼續守護台灣。（編輯：戴光育）1090106

民進黨總統候選人蔡英文6日中午來到高雄市鳳山區車隊掃街拜票，高雄鄉親舉出「英文，妳是我的蔡」大字報，替蔡總統加油打氣。中央社記者董俊志攝 109年1月6日

民進黨總統候選人蔡英文（右）6日來到高雄市鳳山區，陪同民進黨立委候選人許智傑（左）車隊掃街，蔡總統比出3號OK手勢，向沿路熱情民眾感謝力挺支持。中央社記者董俊志攝 109年1月6日

總統蔡英文（前右2）6日陪同民進黨高雄市第7選區（鳳山區）立委候選人許智傑車隊掃街拜票，當蔡總統座車抵達許智傑競總現場，民眾爭相與蔡總統握手，並為蔡總統加油打氣。中央社記者董俊志攝 109年1月6日

總統蔡英文6日陪同民進黨高雄市立委候選人許智傑進行車隊掃街，沿途有不少支持者高舉加油棒與旗幟，為蔡總統及許智傑加油打氣。中央社記者董俊志攝 109年1月6日

總統蔡英文6日陪同民進黨高雄市立委候選人許智傑車隊掃街拜票，大批支持者高舉加油棒與旗幟，熱情為蔡總統與許智傑加油。中央社記者董俊志攝 109年1月6日

總統蔡英文6日展開一連5天的全台掃街行程，下午陪同民進黨立委候選人劉世芳車隊掃街拜票時，有髮廊裡的民眾熱情迎接，立即拿出手機到街上拍照。中央社記者林俊耀攝 109年1月6日