嚴德發：外界不應多臆測黑鷹直升機失事原因

黑鷹直升機失事造成8死5傷，國防部長嚴德發（左）6日到宜蘭慰問救難有功人員時說，失事原因必須依各方面證據進行比對才會有結論，希望外界不要針對失事原因多做臆測，以免造成影響。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 109年1月6日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）黑鷹直升機2日失事，造成8死5傷，相關單位已經展開調查。國防部長嚴德發今天到宜蘭慰問救難有功人員時說，外界不應多臆測失事原因，以免造成影響。

嚴德發上午前往宜蘭縣消防局，慰問與感謝這次黑鷹直升機失事事件救難有功人員，消防局長徐松奕及當時救災代表共同接待。

針對運安會已完成黑盒子資料解讀，空軍司令部也已取得黑盒子相關資料，將交由飛機失事調查委員會與其他資料交叉比對、分析評估、研討審查，以完成後續調查報告釐清肇因。

但是，外傳有運安會官員在黑鷹黑盒子資料解讀完後向媒體透露，機械因素80%可排除，天氣部分從黑盒子內容來看，80%至90%排除下沉氣流的機率，而人為因素部分還需進一步分析。

嚴德發接受媒體聯訪時對此回應，黑鷹殘骸正由空軍失事調查小組處理，失事原因國防部也組成專案小組展開調查，希望等各方面佐證資料查證完成後，盡快向社會公布。

另外，總統蔡英文日前召開「國防軍事會談」時，交付國軍「三個確保」任務，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善，國防部也已要求各單位落實。

嚴德發指出，黑鷹直升機失事原因必須依各方面證據進行比對，不外乎機件、天候、人員等，但這三個原因都需綜合才會有結論，希望外界不要針對失事原因多做臆測，以免造成影響。（編輯：李錫璋）1090106