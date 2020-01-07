環團：減碳應發展綠電與節電 核電沒有競爭力

（中央社記者張雄風台北7日電）環保團體今天表示，世界各國多以綠色能源及節電為減碳手段，並不是再發展核電；核電廠興建太慢且成本過高，相較綠能，「核電已經沒有競爭力。」

綠色公民行動聯盟舉辦「敬告韓陣營：討論核電＝浪費時間！再生能源才是世界趨勢」記者會，並於會中發布「2019世界核能產業報告」的中文摘要翻譯。

針對國民黨總統候選人韓國瑜陣營日前提到「德國對非核反悔」的說法，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣強調，德國在2022年全面停止使用核能的決定並無任何改變。

崔愫欣指出，自2010年以來，德國因淘汰核能而減少64TWh（百萬兆瓦小時）的發電量，但在2018年，德國再生能源所產出的電力為113TWh，足足為淘汰核能發電量的兩倍之多，發電業的總碳排量因此下降了16%。

綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷指出，根據2019世界核能產業報告，比起太陽光電或離岸風電，要新建一座核能電廠需多花費5至17年的時間，過程中若用石化燃料發電將排放更多二氧化碳；核電是不斷在衰退的產業，沒辦法再用這樣的科技解決當前的氣候危機。

陳詩婷表示，人類要在有限的成本下面對氣候危機，核電成本非常高，過去10年來已經上漲23%，反觀太陽光電下降了88%，風力發電則下降了69%，「核電已經沒有競爭力」；應運用短時間、低成本發展的作法，來因應全球氣候危機的問題。

台大風險社會與政策研究中心研究員趙家緯指出，根據國際能源總署（IEA）去年5月的報告，核能要面對的問題是興建成本愈來愈貴，2018年是2005年的5倍以上，研究也發現，縱使核電除役，也能對減碳有幫助，因為會增加對再生能源的需求。

另外，趙家緯說，IEA於去年11月發表未來能源變化趨勢，研究不同的減碳策略，核能對減碳貢獻只有3%，這個數字比2017年預估6%還要折半，代表核能對於減碳愈來愈不重要，關鍵還是綠能和節電。

趙家緯強調，根據歐盟綠色政綱（Green Deal），歐洲將於2050年達成碳中和，並將2030年的減碳目標由原本的較1990年減少40%，提升至50%至55%；在這份文件中隻字未提核能，反而強調再生能源與增加離岸風力是必要的。（編輯：管中維）1090107