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首頁 / 政治

反滲透法 陳明通：讓兩岸交流回歸初心正常化

最新更新：2020/01/07 16:46

（中央社記者繆宗翰台北7日電）陸委會主委陳明通今天接受媒體專訪時重申，「反滲透法」絕不會影響兩岸正常通商、宗教、演藝、教育，是讓交流回歸初心與正常化，北京之所以跳腳，是因為被打到痛處。

大陸委員會主任委員陳明通下午接受民視「台灣向前行」節目專訪，並在回答相關提問時作上述表示。

針對在野黨質疑「反滲透法」恐造成「綠色恐怖」，陳明通表示，台灣是民主開放的社會，且五權分立，更有媒體輿論第四權監督，行政部門若濫訴就會面對輿論壓力、立委質詢，制度設計上就不會有濫權情況。

他說，「反滲透法」規定，各級行政機關發現滲透作為只有舉發權，會移請檢調辦理。但認定「罪與罰」是法院權責，會經過三級三審，在民主體系之下，不至於濫權、濫訴。

陳明通表示，「反滲透法」目的在於防範、禁止在地協力者受境外敵對勢力指示、委託或資助，而違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉的不法行為。「例如，北京給你一筆錢，要你支持特定候選人，那當然要禁止」。

他強調，正常的通商、宗教、教育、演藝等交流都不會受影響，不會違法。「反滲透法」反而是保障了兩岸交流的正常化，回歸單純的初心。

對於北京方面的批評，陳明通則表示，「反滲透法」正本清源、歸根究柢就是因為北京對台進行「銳實力」滲透統戰作為，遂行政治目的，「因為打到痛處，（北京）才哇哇叫」，「如果沒有滲透行為，就不需要氣急敗壞啦」。（編輯：邱國強）1090107

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