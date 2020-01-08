柯文哲批保外就醫助選 扁：他講話已沒公信力

（中央社記者游凱翔台北8日電）針對前總統陳水扁保外就醫期間，頻頻出席一邊一國行動黨選舉行程，台北市長柯文哲表示「保外就醫不可這樣」。陳水扁今天回應，柯文哲講話已沒有公信力，因為他是民眾黨主席，有競爭及利害關係。

2020選舉將近，陳水扁今天公開行程滿檔，先是上午赴龍山寺內上香祈福，預計下午再前往大稻埕慈聖宮、大龍峒保安宮上香參拜；而陳水扁參拜完龍山寺後，在廟前廣場接受媒體訪問。

媒體詢問，柯文哲對於陳水扁頻頻出席一邊一國行動黨的選舉行程，認為「保外就醫不可這樣」，陳水扁回應，柯文哲講話已經沒有公信力了，因為他現在是台灣民眾黨的主席，有競爭及利害關係。

陳水扁說，如果問他柯文哲說話什麼時候最公正，就是在柯文哲就職台北市長前、擔任陳水扁民間醫療小組召集人時最公正，那時候講的也是心裡話，而現在是政治語言，但對於柯文哲的言論，他會給予尊重。

陳水扁表示，柯文哲在還沒擔任市長時，曾參加凱達格蘭基金會的募款餐會，當時對於他的案情曾主張是冤情、違法違憲的審判，並主張要有政治智慧來解決政治案件，而他自己曾任總統、也曾擔任在野黨的領袖，許多國家都用特赦來解決政治問題。

陳水扁也說，他有總統機要費，而馬英九（前總統）則有特別費，為什麼一個判有罪、一個判無罪，而他的特別費用在機密外交，還不夠花，自己還要倒貼新台幣3000萬元，最後還被判刑。（編輯：林淑媛）1090108