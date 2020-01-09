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地方向政院調頭寸 公務員年終15日入袋

最新更新：2020/01/09 13:18
主計長朱澤民9日表示，已正式啟動地方政府年關資金調度機制，中央共調度新台幣702億元給地方，支應員工薪資、年終獎金、退休撫卹等人事經費。（中央社檔案照片）
主計長朱澤民9日表示，已正式啟動地方政府年關資金調度機制，中央共調度新台幣702億元給地方，支應員工薪資、年終獎金、退休撫卹等人事經費。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北9日電）年關將近，主計長朱澤民今天表示，已正式啟動地方政府年關資金調度機制，中央共調度新台幣702億元給地方，支應員工薪資、年終獎金、退休撫卹等人事經費，年終獎金將於15日入帳。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午出席行政院院會後記者會時轉述，朱澤民在院會臨時動議時指出，農曆春節即將來臨，行政院正式啟動春節前地方政府年關資金調動機制，以因應各地方政府，包含鄉鎮市區公所要發放的員工薪資、年終獎金、退休撫卹等等人事經費。

朱澤民表示，今年中央撥給各地方政府702億元，各公務機關應該15日會領到年終獎金。

Kolas指出，今年調度702億元，比去年多3億多，主因是有同仁年資增加，因此相關獎金金額也提高。

她說，朱澤民也提到，地方政府調度資金並非財政困窘，有些是稅收尚未收到，按照往例由中央先調度，未來再慢慢還回。（編輯：鄭雪文）1090109

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