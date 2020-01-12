駐英代表處舉辦觀選茶會 學者政界熱情與會

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）駐英代表處關注台灣大選，今天上午舉辦觀選茶會，多名友邦駐英使節、智庫學者與會，現場並直播開票過程，見證台灣成熟民主，進行了一場選舉外交。

駐英代表處表示，包括聖克里斯多福駐英高專艾薩克（Kevin Isaac）、尼加拉瓜駐英公使兼臨時代辦卡里歐尼（Ricardo Carioni）、英國環境暨農業部官員，以及英國智庫Young China Watchers資深亞太分析員施慧茹（Alice Slevison），以及「經濟學人」國際事務編輯朗恩（Simon Long）、中美專書作家賀斯理（Humphrey Hawksley）等主流媒體，以及倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究學生等人與會。

為了讓外國友人理解台灣的選舉制度，現場佈置有候選人資訊、上屆選舉結果等英文海報，以及深具「台灣味」的選舉公報及宣傳海報，並以電視現場直播台灣的開票實況，現場來賓討論熱烈。

駐英代表林永樂致時表示，台灣在1996年首次舉辦總統直選，是台灣從威權邁向民主國家的重要里程碑，如今台灣已蛻變成為一個完全民主的國家，廣受國際讚譽為亞太的民主燈塔及成功典範。這是台灣第7次舉辦總統直選，過去也經歷3次和平政黨輪替。

他表示，台灣人民以生活在自由、開放、民主的國家感到自豪，這次總統、副總統及立法委員選舉順利舉行，開票過程完全公開透明，再次展現台灣豐沛的民主活力，以及台灣民眾的高度民主素養，感謝在場賓客前來見證台灣民主的再一次勝利。

「亞洲事務雜誌」（Asian Affairs） 編輯巴雷（Duncan Barlett）表示，以媒體角度來看，通常總統挑戰連任比較沒有新聞價值，尤其台灣又是個小地方，只有1900萬登記選民，然而，台灣這次選舉卻獲得國際媒體大幅報導，因為這次大選也被視為台灣民眾對中國觀感的測試。

他引用「紐約時報」（The New York Times）日前評論以及香港近日區議會選舉民主派大勝的結果指出，當人民有選票決定自己的命運時，中國國家主席習近平提出的「中國夢」願景似乎沒什麼吸引力。

賀斯理表示，台灣的民主成功，證明民主價值與制度在以中華文化為背景的社會是可行的，相信假以時日中國也將漸漸開始仿效，給予人民更多自由，且隨著全世界反專制獨裁的浪潮持續推進，終將有更多國家承認台灣。

聖克里斯多福高專及尼加拉瓜臨時代辦則推崇台灣為世界民主自由的典範，他們的國家珍視與台灣長久堅定的邦誼，感謝受邀再次見證台灣的民主，並恭賀台灣大選順利成功。

林永樂並在選舉結果出爐後，接受英國廣播公司（BBC）廣播電台Newshour節目即時專訪。他表示，這次選舉結果對中國及世界傳達一個重要且清楚的訊息，也就是台灣民眾對民主自由價值的堅定支持。

林永樂答覆主持人提問表示，香港議題對這次選舉確實是重要因素，也顯示中國盼台灣接受「一國兩制」在台灣毫無市場，誠如蔡總統過去一再強調，台灣會將持續奮力捍衛其主權與自由。

針對未來兩岸關係發展，林永樂也重申台灣盼望中國重新思考對台政策，盼兩岸能在對等原則下恢復對話。（編輯：劉學源）1090112