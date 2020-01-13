藍委：國民黨領導階層與社會離太遠 應全面退位

（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨敗選引發黨內檢討聲浪四起，國民黨立委林為洲主張黨中央的權力結構要徹底改變，包括讓有民意基礎的縣市長、立委進入決策核心；立委許毓仁表示，目前的領導階層應全面退位，讓中生代接班。

國民黨在11日的總統立委選舉大敗，黨內掀起檢討聲浪，連任成功的國民黨立委林為洲今天說，國民黨需要大改造，成立改革委員會，把黨章中有關權力的決策機構，檢討成為將來不會因為主席的判斷錯誤、私心，而影響黨的方向與決策。

林為洲表示，目前國民黨的最高決策機構是中常會，但許多中常委不具備民意基礎，無法接地氣，因此建議未來各縣市首長應成為當然的中常委，立委、地方縣市議長則為中央委員，讓了解民意的人進入黨中央，就不會做出與社會脫節的決策，自然而然地，如兩岸論述等，就會提出符合民意的論述。

即將卸任的不分區立委許毓仁強調，目前的領導階層應全面退位，完全裸退，讓中生代接班。國民黨的人才斷層非常嚴重，民進黨的接班梯隊都已準備好了，目的就是要為長期執政做準備。

連任不分區立委的國民黨立法院黨團總召曾銘宗也表示，國民黨對兩岸的路線與論述必須做重大的改變，才有辦法因應國內政治、經濟環境發展；當黨主席吳敦義確定辭職後，接任者一定要能服眾望，進行改革，且必須要有計畫地培養年輕人，保障年輕人有良好的發展，才可以讓國民黨永續經營。（編輯：楊玫寧）1090113