中彰投屏議員 將赴國民黨中央黨部促打破老政治

（中央社記者趙麗妍台中15日電）國民黨今天下午將召開中常會，中彰投屏4縣市4名40歲以下的黨籍議員將前往中央黨部前舉牌，訴求打破老政治，民意才是黨意，未來黨魁重視民意、經驗傳承，帶領國民黨走出黑暗。

國民黨台中市議員黃健豪、彰化縣議員曹嘉豪、南投縣議員張嘉哲、屏東縣議員黃明賢、屏東市民代表傅建雄，今天下午將在中央黨部前舉牌，提出國民黨改革方案，以及組織改造計畫，表達青年世代心聲。

黃健豪今天接受中央社記者訪問表示，國民黨選舉大敗，越輸越慘，從得票數據顯示，國民黨選戰策略僅固守基本盤，未開拓新選票，和民意距離太遙遠。

對於國民黨未來黨魁的期待，黃健豪表示，未來黨魁應要有民意基礎，最好由現任國會立委、縣市首長擔任，因為這些人都是經過民意考驗，能夠確實反映民意。另外也要重視經驗傳承，在艱困選區、優勢選區都應儲備人才。

黃健豪表示，就像台灣基進新科立委陳柏惟、民進黨新科立委賴品妤，這次選舉勇於挑戰艱困選區，開出紅盤，國民黨也應該做到相關經驗傳承工作。

至於該由誰擔任新黨魁，帶領國民黨走出黑暗，黃健豪則認為，擁有多年行政經驗，培育年輕人的前新北市長朱立倫；在上屆立委選舉歷經逆風，這次蟬聯三連霸的台中市立委江啟臣都是不錯人選，且江啟臣在勝選第一時間率先辭去中常委，吹響改革號角；而連勝文也擁有知名度，在許多領域培育青年。

「民意就是最大黨意」，曾任國民黨中常委的黃健豪說，今天到中央黨部外舉牌，除了表達訴求外，更希望黨內、社會關注改革議題，以行動展現決心。（編輯：洪學廣）1090115