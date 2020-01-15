反滲透法上路 陸委會召集跨部會討論犯罪類型

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）反滲透法今天公告施行，行政院發言人Kolas表示，已指示陸委會邀集外交部、法務部、內政部共同籌組「因應反滲透法施行協調小組」，第一次會議於下午舉行，討論可能犯罪類型，並將儘速向民眾說明。

總統蔡英文今天簽署反滲透法並公告。總統交付行政院執行反滲透法三工作，包括即時澄清外界理解錯誤的地方；將違法或不違法的行為態樣公告周知，使民眾易於分辨了解。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午回應媒體詢問時表示，行政院已責成陸委會召開會議，邀請外交部、法務部、內政部共同籌組「因應反滲透法施行協調小組」。小組第一次會議於今天下午舉行，陸委會在會後應會對外說明。

Kolas表示，這個小組的成立，一方面要討論反滲透法的施行細則與小組的運作方式，另一方面，針對違法行為討論之後，也要儘速讓民眾知道，以減少不必要的疑慮跟謠言。

她強調，反滲透法是要反滲透，不是反交流。反滲透法從起草到通過，有太多不實謠言，讓民眾過度擔憂與恐懼；為了要解除民眾的疑慮，必須清楚讓民眾知道，什麼樣的樣態跟行為是「滲透」，了解可能的犯罪樣態。

Kolas說，針對目前在中國就學、就業及生活的台灣人，將由海基會作為窗口，提供法律釋疑，以免大家過度擔心、恐慌。

此外，她表示，以個案認定的大方向沒有改變，今天的小組會議應會由相關部會討論出可能的犯罪類型，劃定一個大方向，可以適度減輕人民疑慮。在犯罪類型內，將由主管機關依個案來決定是否要針對違法行為提告。

媒體問及，反滲透法通過後才討論施行細則是否有「先斬後奏」之虞，Kolas回應表示，法律在母法通過後，按照通過法律宗旨，相關部會才去擬定施行細則；因此，行政院要求陸委會在今天下午開會，儘速告訴大家怎麼樣的樣態叫做「滲透行為」。

她說，行政院在反滲透法通過後，銜總統之命，提出小組來因應，目的是告訴大家接下來政府要如何依法行政。

對於行政院沒有提出政院版的反滲透法，她重申，反滲透法是民意代表依照選民擔心台灣被滲透需求而提出，行政院認為合理，也尊重立法院。（編輯：紀淑芳）1090115