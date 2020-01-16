代理黨秘書長 曾銘宗：該改革還是要改革

（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨代理秘書長曾銘宗今天說，一切事務照常進行，該改革的還是要改革；有關兩岸論述問題，會一方面傾聽、一方面找方法，盼在新主席產生前做好準備。

國民黨主席吳敦義昨天請辭，立委曾銘宗代理黨秘書長、中常委林榮德代理黨主席。

曾銘宗今天上午接受媒體訪問時表示，會與林榮德配合好，把國民黨穩下來，國民黨面臨重大挫敗，沒有悲觀的權利，尤其是為了中華民國政黨政治的發展，相信全民也不願意讓民進黨一黨獨大。

他也說，作為代理秘書長，是要辦一場公開、透明、公正的選務，徵選出最強、最合適的人帶領國民黨。

雖然新任國民黨主席要等到3月7日才會產生，曾銘宗強調，該進行的事還是要進行，該改革的還是要改革，他昨天接任後就開始進行相關會議，今天一早也先到中央黨部穩定軍心，一切事務照常進行。

有關兩岸論述問題，他說，這段期間一方面傾聽意見，一方面找尋有無更好的方式，希望在新主席產生前做最好的準備，因此是否是以大辯論，或是有更好的方式，已經開始徵詢各界意見。

曾銘宗也說，最近黨內有青壯世代、年輕世代持不同意見，他已經致電邀請進入體制內，大家一起改革，讓國民黨能夠永續經營；比如說有人說要改革中常會，就邀請參與中常委的選舉，或是認為黨主席應具備何種條件，也鼓勵他參選黨主席。（編輯：林淑媛）1090116