駐德代表處直播台灣大選開票 現場湧進300人

駐德代表處辦11日舉辦台灣大選觀選活動，吸引300人與會，可見台灣這次大選在德國受到的關注程度。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 109年1月16日

（中央社記者林育立柏林16日專電）駐德代表處日前舉辦台灣大選觀選活動，直播開票過程，結果現場湧進300人，討論氣氛熱絡，可見台灣這次選舉在德國受到的關注程度。

駐德代表謝志偉簡報時，首先向與會者介紹總統候選人的背景、選舉制度及政黨版圖的分布。

去年底曾訪台的柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）專家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）指出，香港問題在這次大選扮演關鍵因素，台灣朝野政黨對中國的看法有顯著的差異。

此外，她在台灣也感受到人民對國家主權的強烈認同。

流亡德國的中國作家廖亦武表示，自己已超過60歲，從未體驗過選舉，他期盼國際社會多關心香港，了解一國兩制的真相。

駐德代表處指出，11日舉行的觀選活動吸引德國政要、學者、記者、台灣留學生、僑胞及香港人約300人出席，盛況空前，可見台灣選舉在德國受關注的程度。（編輯：陳永昌）1090116