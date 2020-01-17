吳敦義南投訪友 紫南宮主委莊秋安勸放下

前國民黨主席吳敦義（前右）17日拜訪南投竹山紫南宮管委會主委莊秋安（前左），莊秋安事後受訪表示，兩人聊天內容除往事，還有「檢討」及「放下」。中央社記者蕭博陽南投縣攝 109年1月17日

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）前國民黨主席吳敦義今天拜訪南投竹山鎮紫南宮管委會主委莊秋安，兩人相識40年，莊秋安以老友身分勸吳敦義「放下」，有空多回鄉下走走、見見老朋友，聊往事比較開心。

國民黨今年總統、立委選舉大敗，吳敦義率一級黨務主管總辭，黨內檢討聲浪四起。

吳敦義今天低調回鄉，拜訪莊秋安等民間熟識友人，面對守候在莊秋安住家外的媒體，吳敦義離去時並未受訪，僅簡單揮手打招呼。吳敦義與莊秋安在屋內聊了約80分鐘。

莊秋安事後接受媒體訪問說，聊天內容除過去往事，還有「檢討」及「放下」，吳敦義卸下主席身分變得輕鬆，他勸吳敦義多四處旅遊、多回來鄉下走走，也計畫一起旅遊，並可多見以前在背後支持的老朋友們，相信吳敦義以後會常回故鄉南投縣。

莊秋安說，吳敦義已有年紀，他認為所謂「放下」應該就是退出政壇；吳敦義卸任主席就開始找老友敘舊，代表是有情有義的人，兩人談往事非常開心，因為若談最近的事「較傷感情」，所以很少觸及選舉，吳敦義今天看起來很快樂，「希望他以後就這樣」。

至於外界提到的吳敦義敗選責任，莊秋安也為吳敦義打抱不平。莊秋安指出，敗選是國民黨全體責任，從上到下包括候選人在內，但許多人都罵吳敦義，相信吳敦義有許多話不能說，也不能推卸責任，但若因此要由吳敦義扛責「非常不對」。（編輯：唐聲揚）1090117