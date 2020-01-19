總統府：中國強推一中 無益兩岸關係

（中央社記者葉素萍台北19日電）中國與緬甸18日簽署聯合聲明，總統府發言人丁允恭今天說，中國強推其「一中原則」，不僅無益於兩岸關係，同時也破壞區域和平穩定，不會為國際社會所樂見。

中國國家主席習近平訪問緬甸，18日中國與緬甸簽署聯合聲明，在台灣議題部分提及，「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分」。

丁允恭今天指出，中國強推其「一中原則」，不僅無益於兩岸關係，同時也破壞區域和平穩定，不會為國際社會所樂見。中國也應看見台灣人民的意志與心聲，改變對台灣的壓迫威逼，方能促進兩岸關係正向發展。

民進黨發言人李晏榕今天指出，中國應減少在國際間對台灣的打壓，讓兩岸能正向交流。

李晏榕表示，有關中緬聯合聲明的內容觸及台灣主權部分，不管是中國要求或者是緬甸政府要討好中方，都讓人感到不以為然。

李晏榕指出，台灣才剛完成總統及國會選舉，世界各國的政界及媒體都清楚知道選舉結果是台灣人民向中國說不的最強訊號。中國政府持續漠視台灣人真正的聲音，選擇裝聾作啞的方式，無助兩岸關係正向發展，呼籲中國應減少在國際間對台灣的打壓，放下政治前提，讓兩岸能正向交流。（編輯：蘇志宗）1090119