民眾黨準立委菲國座談 台商盼推海外不在籍投票

（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）民眾黨不分區立委當選人邱臣遠今天來到菲律賓舉行座談，有台商提出在台灣的印尼、菲律賓移工都能不在籍投票，盼台灣也能推動海外不在籍投票，方便海外台灣人行使公民權。

對此，邱臣遠表示，海外不在籍投票要一步到位比較困難，會研議從國內的不在籍投票開始逐步推動。

邱臣遠目前擔任世界台灣商會聯合總會秘書長，與海外台灣商會及青商會有長期淵源。邱臣遠當選台灣民眾黨不分區立法委員後，菲律賓是他海外台商經貿投資座談會第一站，之後計劃赴泰國舉行座談。

菲律賓台商總會今天舉行總會長交接典禮，由黃雅惠從江福龍手中接下總會長職務。菲律賓台商總會青商會副活動長林南宏說，邱臣遠來菲除了參加交接典禮，也希望聽取台商意見，做為未來推動政策參考。

今天的座談會約有40人出席。林南宏轉述座談會內容表示，除了海外不在籍投票，會中很多人提到赴海外創業時資金申請不易問題；對此，邱臣遠說，為促進資金活化，將研議調低資金申請門檻。

林南宏轉述座談會內容表示，除了海外不在籍投票，會中很多人提到赴海外創業時資金申請不易問題；對此，邱臣遠說，為促進資金活化，將研議調低資金申請門檻。

另外，他表示，有台商提出，政府推動新南向，希望「組國家隊打團體戰」，但海外台商間連結度不足，期盼在台商交流上做好系統建置及資源整合，並在技術面加強扶持台商，政策溝通上也能更接地氣、更親民。（編輯：陳永昌）1090119