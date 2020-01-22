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國民黨尾牙吃便當 曾銘宗期勉黨工堅守崗位

最新更新：2020/01/22 13:46
國民黨22日舉辦年終感謝便當餐會，國民黨代理秘書長曾銘宗（左）表示，期勉黨工堅守岡位。中央社記者王承中攝 109年1月22日
國民黨22日舉辦年終感謝便當餐會，國民黨代理秘書長曾銘宗（左）表示，期勉黨工堅守岡位。中央社記者王承中攝 109年1月22日

（中央社記者王承中台北22日電）國民黨今天舉辦年終感謝便當餐會，國民黨代理秘書長曾銘宗表示，希望在歲末之際讓大家聚在一起，期勉大家堅守岡位，目前最重要是辦場公開公正透明的黨主席選舉，下午中常會也將通過成立改革委員會。

國民黨今天中午在中央黨部12樓舉辦年終感謝便當餐會，曾銘宗、國民黨代理主席林榮德及中常委李昭平、李德維等人都一同出席，儘管在財務困難的情形下，也訂了有雞腿跟魚的雙主菜便當，慰勞黨工一年的辛勞。

曾銘宗在餐會前受訪表示，希望在歲末之際讓大家聚在一起，也能安定人心，期勉大家堅守岡位，目前黨內最重要事情是辦一場公開公正透明的選務，把黨主席選出來，下午也將在中常會通過成立改革委員會，這兩件事要做好。

曾銘宗指出，現在大家士氣不錯，雖然黨面臨重大挫敗，大家仍堅守崗位，有些黨工都服務幾十年了，中華民國需要堅強壯大的反對黨，國民黨責無旁貸。

媒體詢問，黨工的1月薪水是否提早發出，要讓大家能過年。曾銘宗說，沒有所謂提早，因為政府機關是1日就要發了，國民黨還算有點慢了，雖然黨的財務很困難，但還是盡量籌措，該有的薪水還是照付，但沒有年終。（編輯：楊凱翔）1090122

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