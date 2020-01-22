蔡總統盼簽署台歐盟BIA 穩固雙方經貿關係

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天接見歐洲經貿辦事處長高哲夫表示，感謝歐盟持續關心台灣和兩岸發展，期盼持續在各項議題上，加深跟歐盟的合作，並透過簽署「台歐盟雙邊投資協定」（BIA），讓雙方在經貿關係上更穩固。

總統蔡英文在外交部長吳釗燮與國家安全會議秘書長李大維陪同下，上午接見歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski），訪賓一行人包括歐洲經貿辦事處副處長雍青龍（Thomas Jurgensen）。

總統致詞表示，台灣人民透過這次大選，向全世界再次展現捍衛主權跟民主的決心，期盼跟歐盟在內的理念相近國家，持續積極合作，一起捍衛普世價值，促進彼此國家的繁榮發展。

在兩岸關係上，總統表示，立場從未改變，希望在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，重啟兩岸良性互動跟穩定發展。除了感謝歐盟持續關心台灣和兩岸發展，也期待歐盟繼續給台灣最大的支持，共同深化夥伴關係。

總統說，台灣跟歐盟已有很多的對話機制跟合作關係，尤其是在風電上的合作。除持續在各項議題上加深跟歐盟的合作，也非常期待能透過簽署「台歐盟雙邊投資協定」，讓雙方在經貿關係上更穩固。

接見外賓時，總統不忘談及國人最關切的武漢肺炎疫情，總統說，面臨武漢肺炎疫情，再次顯現出台灣不該成為國際防疫體系的缺口，台灣人民應該享有無差別對待的健康權益。不論是非洲豬瘟或是近來的中國武漢肺炎，政府都嚴陣以待，也會積極跟國際社會分享因應策略跟經驗。（編輯：黃國倫）1090122