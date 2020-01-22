史達仁：印台關係擴張 盼填補產業供應鏈缺口

（中央社記者陳韻聿台北22日電）印度駐台辦事處今天舉行印度共和紀念日慶祝酒會。駐台代表史達仁表示，印台雙邊關係有3個值得注意的趨勢，即理性強化、有機擴張及尋求更新的合作可能，且在許多領域都呈現持續增長的態勢。

為慶祝第71屆印度共和紀念日，印度台北協會在台北君悅酒店舉辦酒會，開場由4名印度在台學生表演印度舞蹈，配樂為獲第81屆奧斯卡金像獎「最佳原創歌曲」肯定的Jai Ho，動感十足。

史達仁（Sridharan Madhusudhanan）在致詞時指出，幾乎在所有領域，從基礎建設到電子產品、從汽車輪胎到運動鞋、從科技紡織品到食品、從學術交流到文化互動，印度和台灣的雙邊關係都持續增長。他提到，除了理性強化現有領域，印度和台灣的雙邊關係更是有機擴張，目標為填補產業供應鏈中的缺口。

史達仁表示他經常造訪製造業重鎮彰化，也曾參加由台灣一家主要製鞋商舉辦的圓桌會議，這家製鞋商在印度的工廠有數千名員工，製造的每雙運動鞋約需45個零件，而這些來自台灣的零件供應公司也對在印度投資有興趣。

史達仁認為，有機擴張源於印度在市場規模上的優勢、親商政策和充足的技術人才資源。他舉例，台灣近幾年的印度學生人數增加了3倍，正反映了這種有機擴張。

史達仁表示，印度和台灣都在尋求更新的合作可能，從新創到研發、從竹材保存到手機設計、從再生能源到娛樂，雙邊關係都顯現新動能和探索各種可能性的熱情。他在致詞最後除了對台灣各界友人表示感謝，也以中文祝福在即將到來的金鼠年「鼠錢鼠到鼠不完」、擁有「鼠不盡的幸福」。

代表台灣政府出席祝賀的外交部常務次長曹立傑在致詞時表示，他從媒體報導得知華語歌手周華健的著名歌曲「朋友」備受史達仁全家喜愛，而「好朋友」就是台灣和印度關係的最佳註解。

曹立傑指出，台印關係近年成果豐碩，在經貿投資、旅遊和人與人交流等領域都有長足進展，包括雙邊貿易額在2018年達到75億美元，較2000年成長6倍，以及台灣和印度在社會科學及技術研發等領域今年還會簽訂更多合作備忘錄。

近年來，台灣和印度的關係有顯著成長，主要原因包括印度總理莫迪推動「東進」（Act East）和「來印度製造」（Make in India），台灣方面則有總統蔡英文提出新南向政策。（編輯：黃國倫）1090122