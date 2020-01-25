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江啟臣宣布參選黨主席 馬英九：樂觀其成

最新更新：2020/01/25 12:34

（中央社記者潘智義台北25日電）對於立法委員江啟臣宣布參選國民黨主席，前總統馬英九今天在行天宮受訪時表示，樂觀其成。

國民黨立法委員江啟臣今天在服務處舉辦新春拜年茶會，並宣布參選黨主席，他呼籲，關心國民黨的朋友，無論老中青少，要共同追隨前輩們的風骨與精神，「扛起我們該扛的責任」。

雖然媒體追問是否支持江啟臣參選國民黨主席，馬英九仍再次以「樂觀其成」回應。

由於馬英九在到達行天宮之前，已在集應廟參香祈福，對於媒體稍早問及他戴口罩發紅包，總統蔡英文到法鼓山未配戴口罩一事，總統府發言人張惇涵表示，總統的健康狀況良好無虞，沒有一定要配戴口罩。

張惇涵也引述副總統陳建仁在臉書說法，一般健康的民眾到公共場所，並不一定要戴口罩；而發燒咳嗽的病人，或是有慢性疾病的患者，則建議盡量不要出入公共場所，若有必要到公共場所，請務必戴上一般的外科口罩。

當媒體在行天宮問到馬英九這個問題時，他表示，現在發生這樣的疫情，所有公眾人物要做出正面的示範，如果蔡總統認為不需要示範，尊重她，不過這一點恐怕不是全國人民，及防疫人員所期待的。

馬英九在行天宮的重頭戲是發福卡，並與民眾合影，由於民眾大排長龍，爭相合照，發福卡就花了約1小時，行天宮統計，總共約發出2500張福卡。（編輯：蘇志宗）1090125

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