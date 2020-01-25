江啟臣參選黨主席 郝龍斌說良性競爭蔣萬安力挺

（中央社記者溫貴香台北25日電）立委江啟臣今天宣布角逐國民黨主席，同屬青壯世代的立委蔣萬安、許淑華等人第一時間表態力挺，前立委吳育昇轉述前國民黨副主席郝龍斌看法表示，樂見其成，代表良性競爭與世代整合。

國民黨在2020總統、立委選舉大敗後，吳敦義請辭黨主席，國民黨預計3月7日補選新任黨主席；青壯派接班、世代交替的聲浪四起。包括前國民黨副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、藍天行動聯盟主席武之璋等人都已表態參選黨主席。

前國民黨立委吳育昇受訪轉述郝龍斌的立場表示，事前就已聽聞江啟臣將宣布參選黨主席的事情，郝龍斌認為有江啟臣參選更好，這代表國民黨內的良性競爭、不同特質的人願意共同承擔。

吳育昇說，郝龍斌與江啟臣兩人特質不同，郝龍斌曾任台北市長、江啟臣是中部選出的區域立委，郝龍斌的年紀也比江啟臣大一點，郝龍斌認為江啟臣的參選，不論競爭後的結果如何，更可以代表國民黨的世代整合與良性競爭，對於國民黨目前的苦難更多人願意承擔，這樣非常好、樂見其成。

同屬青壯世代的國民黨立委蔣萬安、許淑華對於江啟臣宣布參選黨主席也透過錄影方式表達全力支持。蔣萬安說，江啟臣曾擔任國民黨立法院黨團總召、書記長，帶領黨團前線作戰，更相信接下來江啟臣一定會以無私的精神、開放的態度，帶領國民黨進行全面的改造工程，讓國民黨可以更快速反應台灣社會的主流民意，也呼籲民眾支持江啟臣，讓國民黨煥然一新。

許淑華表示，看到江啟臣願意在國民黨最艱困的時候站出來承擔，「我們會成為你的最佳後盾，一起為國民黨扮演承先啟後的角色」。

2月1日將卸任立委的國民黨立委李彥秀、柯志恩也表態支持，目前人在美國的柯志恩說，聽到江啟臣將參選黨主席，即使蓬頭垢面也要出來力挺，江啟臣過去擔任總召已經展現領導的能力，他的能力與經歷都可以說是青壯派的佼佼者，呼籲支持江啟臣。（編輯：蘇志宗）1090125