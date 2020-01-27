武漢肺炎蔓延 高碩泰：台美密切訊息交流

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）武漢肺炎蔓延，台美均有多起確診病例，駐美代表高碩泰表示，疫情爆發至今，台美無間斷保持密切訊息交流，駐日內瓦辦事處也持續透過必要管道從世界衛生組織取得相關資訊。

華府美京中華會館今天在華府市中心中國城舉行農曆春節遊行，高碩泰與華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）等當地政要與社團領袖，帶領隊伍展開遊行。

被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎在中國蔓延，台灣已經發現4起確診病例，美國也已經出現5例。對此，高碩泰表示，武漢肺炎爆發到現在，台灣與美方政府、相關單位無間斷保持密切訊息交流，雙方專家沒有片刻休息。即使年假期間，仍有同仁和美方人員繼續交流，希望確保台灣民眾健康無虞。

至於與美方的溝通管道，高碩泰表示，跟美方之間有直接管道，屬於專家技術層面，雙方對確保共同防疫，不讓疫情擴大有共同體會。國內有中央流行疫情指揮中心會對外統籌說明，台美交往過程交換訊息，他不便透露。

問及世界衛生組織（WHO）日前召開武漢肺炎專家會議時排除台灣，駐美代表處是否希望美方能轉達台灣盼能參與下次專家會議，以及是否從美國方面取得相關會議內容時，高碩泰未正面回應。

他表示，參與國際社會包括世衛組織、世界衛生大會（WHA）以及相關技術會議是台灣一直以來的努力目標，也感謝美方與理念相近國家希望促成台灣不要成為全世界防疫唯一的缺口。這方面訴求台灣一直持續表達。

高碩泰指出，在武漢肺炎爆發後，駐日內瓦辦事處人員一直透過必要管道，希望從世衛組織方面取得相關資訊。若有相關專家會議召開，但台灣有確診病例，卻被唯一排除在外，對維護中華民國台灣2300萬人健康非常不公平。台灣方面希望得到相關資訊，而且台灣的專業素養也可以回饋國際社會，希望這方面訊息能讓國際社會清楚了解。（編輯:王永志）1090127