國民黨團幹部出爐 林為洲任總召蔣萬安接書記長

（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨立委林為洲今天當選新任國民黨立法院黨團總召，黨團書記長則由立委蔣萬安擔任。林為洲表示，希望新會期提升黨團戰力，加強監督力道，捍衛黨團自主跟民主。

國民黨上午在黨中央舉辦新科立委座談會，並在會中推舉出國民黨立委賴士葆、楊瓊瓔競選立法院正副院長；而眾所矚目的黨團總召一職，則是在經過投票後，由林為洲擊敗新科國民黨不分區立委鄭麗文，順利當選，並協調出蔣萬安擔任書記長、國民黨立委林奕華擔任首席副書記長。

這次總召選舉共有34人出席投票，林為洲獲得20票、鄭麗文則有13票，其中有1張廢票；林為洲在會後受訪表示，希望新會期要提升黨團戰力，加強監督力道，捍衛黨團自主與民主，黨團的事就是要由黨團決議，黨團大會就是最高權力機構，中央黨部應該要協助支援黨團各種的需要，或是制度上的協助。

林為洲指出，要包容多元的聲音跟價值，黨團內有資深立委，也有中生代、新生代，這樣才能和社會對話，最後當然全力配合新選出的黨主席，一起共同扛起改造國民黨的責任。

此外，國民黨代理主席林榮德在會中致詞時指出，立法院黨團未來將是國民黨的決策核心，戰鬥的引領。

他提出了6點事項勉勵大家，包括黨內民主，黨的決議一致遵守共行；對任何議案，如果反對，闡明反對理由，堅守穩定正義，反對到底；對任何議案，如果贊成，也是闡明贊成理由，堅持到底；務必接地氣，及時適時提出政策議題，申明主張及價值；特別重視民生議題、青年議題，列為重點工作；加強落實為民服務，鞏固及擴大人民的支持。

國民黨代理秘書長、立委曾銘宗則表示，國民黨第9屆立法院黨團的表現，在媒體支持度調查上都領先民進黨立法院團，打下不錯的基礎。第10屆黨籍立委雖然只有38席，但相信只要好好論述，做好攻防策略，一定可以大幅提升國民黨在外界的觀感與支持度。（編輯：蘇龍麒）1090131