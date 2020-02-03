新黨切割郝龍斌 郁慕明批郝變小綠

新黨黨主席郁慕明（左）3日批前國民黨副主席郝龍斌（右）變小綠，因郝龍斌日前表示，若大陸不承認中華民國，三通可重新考慮有沒有必要繼續下去。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北3日電）角逐國民黨主席的前國民黨副主席郝龍斌日前表示，若大陸不承認中華民國，三通可重新考慮有沒有必要繼續下去。新黨今天對此表示，新黨切割郝龍斌，黨主席郁慕明批郝龍斌變小綠。

新黨發布新聞稿轉述，郁慕明表示，郝龍斌所言是追隨大綠民進黨，猶如從藍營變成小綠，新黨必須切斷與他過去的關係。

新黨新聞稿指出，郁慕明今天下午透過大陸社群網站「今日頭條」平台，同時向兩岸網友宣告與郝龍斌切斷關係。

郁慕明表示，這其實也是保護郝龍斌，因為郝龍斌曾任新黨全委會召集人，面對國民黨和民進黨都會有新黨的包袱，如今郝龍斌的主張顯然違背新黨立場，「道不同不相為謀」，新黨必須切斷過去的關係。

郁慕明指出，郝龍斌或許是為了選國民黨主席，必須要「語不驚人死不休」，展現對大陸強硬的態度。對於國民黨黨內選舉，新黨不介入也沒意見，但對涉及兩岸關係的原則問題，攸關台灣前途，新黨必須表明立場，對郝龍斌所言提出批判。

新聞稿轉述，郁慕明表示，兩岸關係最基本的原則，就是必須和平交流，郝龍斌用停止三通威脅大陸，但可曾想過是台灣更需要三通，還是大陸。

郁慕明認為，明明三通是台灣需要，也對台灣人民有利，拿兩岸的和平交流作政治操作，那和民進黨有什麼兩樣。

郁慕明質疑，當大綠民進黨將兩岸帶向對衝，藍營本應扮演反制的角色，如今卻變成小綠跟隨民進黨，那新黨只有與之切割，讓郝龍斌自由自在，將來責任自己承擔。（編輯：林興盟）1090203