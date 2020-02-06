WHO頻改台灣稱呼 外交部籲不要一錯再錯

（中央社記者游凱翔台北6日電）世界衛生組織每日發布的武漢肺炎疫情報告，台灣稱呼一變再變。外交部發言人歐江安今天強調：「台灣就是台灣，台灣不是中華台北、台北直轄市、台北及周遭地區，也不是中華人民共和國的一部分，呼籲WHO不要一錯再錯。」

世界衛生組織（WHO）每日發布的武漢肺炎疫情報告，台灣稱呼變變變，最新報告除仍將台灣不當列在中國項目，並再更名為「台北及周圍地區」，政治荒謬再添一樁。

外交部上午召開例行記者會，歐江安指出，WHO發布的最新報告中再一次改名台灣，外交部對於WHO昧於事實且荒謬的行徑，已透過駐日內瓦辦事處及不同管道抗議，並要求更正名稱，但WHO最後仍蓄意以錯誤名稱矮化台灣。

歐江安批評，WHO的堅持己見，立場還一面的倒向中國政府，甚至大讚中國政府防疫的透明度與效率，讓世界看到一系列失當的發言、錯誤行徑，也因此全世界支持台灣參與WHO的聲音與力道更勝以往，也感謝這幾天台灣的友邦在WHO中替台灣發聲。

歐江安舉例，WHO在1月22日以「中國台灣」稱呼台灣、1月23日以「台北直轄市」稱呼、1月25日以「台北」稱呼 ，當2月4日台灣只有10名確診病例時，WHO的更新報告中卻誤植為13名，顯示WHO根本無法掌握資訊，昨天又把台灣改名，稱為「台北及周遭地區」。

歐江安強調：「台灣就是台灣，台灣不是中華台北、台北直轄市、台北及周遭地區，也不是中華人民共和國的一部分，呼籲WHO不要一錯再錯。」她也批評，WHO到底是要把台灣的名稱改幾次。（編輯：紀淑芳）1090206