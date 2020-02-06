林永樂投書衛報：WHO不應排除台灣

（中央社記者戴雅真倫敦6日專電）駐英代表林永樂今天投書「衛報」指出，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）全球延燒，世界衛生組織（WHO）不應把台灣排除在防疫體系之外。

林永樂投書表示，全球從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗中學習，用以對抗新型冠狀病毒的同時，也應該關注由於中國施壓，台灣被排除在WHO之外，形成全球衛生漏洞的事實。

他指出，衛生福利部疾病管制署1月21日證實台灣首例新型冠狀病毒確診，立即通報WHO。很遺憾的是，台灣是唯一有境外移入確診病例、卻被排除在WHO緊急委員會會議之外的國家，就因為中國阻擋台灣參與。

林永樂表示，這個情況令人回想起2002、2003年的SARS疫情。台灣當時蒙受巨大損失，由於無法直接獲得WHO第一手資訊，被迫仰賴美國疾病管制與預防中心的官員，獲取來自WHO的重要資訊，希望歷史不要重演。

他表示，WHO已經宣布新型冠狀病毒構成國際關注公共衛生緊急事件，「我們呼籲WHO認知到台灣不是中國的一部分，WHO是時候把台灣以及台灣2300萬人民納入，停止損害打擊冠狀病毒疫情的努力，停止危害全球健康」。（編輯：馮昭）1090206