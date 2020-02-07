空軍救護隊換裝黑鷹 14日嘉義舉行成軍典禮

空軍救護隊自民國105年起換裝UH-60M黑鷹直升機（圖），目前已依規定完成訓練，預計14日在嘉義舉行成軍典禮。中央社記者游凱翔攝 109年2月7日

（中央社記者游凱翔台北7日電）UH-60M黑鷹直升機日前失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，但軍方接裝腳步未因此停止，軍方人士今天表示，空軍救護隊自民國105年起換裝黑鷹，目前已依規定完成訓練，預計14日在嘉義舉行成軍典禮。

國防部在105年12月要求陸軍將部分的黑鷹移交空軍，以「翔鳶專案」為代號辦理移交15架，全案分三批次、執行15架移交作業。第一批的2架，在106年12月完成接機，第二批6架及第三批7架分於107年6月、12月完成接機，目前已完成接機任務。

雖然空軍救護隊的黑鷹在1月2日於新北市山區失事，造成沈一鳴等8人殉職，但軍方接裝腳步未因此停止，軍方人士今天表示，預計14日在嘉義舉行空軍救護隊黑鷹成軍典禮。

黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機。

主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

在運送物資時，黑鷹可以裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升。台灣四面環海及地高山林立，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

中華民國曾有60架黑鷹，分別是陸軍30架、內政部空勤總隊15架（日前蘭嶼失事一架，剩14架）、空軍救護隊15架（日前新北失事的一架，剩14架），目前共58架；而陸軍的黑鷹已在去年10月舉辦成軍典禮。（編輯：蘇志宗）1090207