武漢肺炎防疫 綠委建議重懲居家隔離偷跑者

（中央社記者王揚宇台北8日電）防堵武漢肺炎疫情蔓延，民進黨立委王定宇今天提出「重懲居家隔離偷跑者」等4大建議，也說台灣目前防疫仍然守住，沒有社區感染，也不是疫區，物價和醫療器材仍然穩定，是全世界公認相當不容易的成果。

台北市政府衛生局7日表示，因武漢肺炎疫情未緩，有民眾未遵守規定居家隔離或檢疫規定，遭罰新台幣1萬元；另外有居家隔離的民眾違規外出，也被罰6萬元。衛生局指出，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條，如有違反可處1至15萬元；違反居家隔離者，依同法第48條可處6至30萬元。

談到武漢肺炎疫情，王定宇今天在臉書發文表示，中國已經封閉一線、二線城市超過70城，3個省全省封閉，封閉人口數將近4億。但是武漢肺炎疫情似乎還在往上爬。全世界超過100個國家，對中國進行航班、人員的禁止，這不僅僅是疫情和生命的衝擊，更是經濟的大海嘯。

王定宇認為，台灣目前防疫仍然守住，沒有社區感染，也不是疫區，物價和醫療器材仍然穩定，是全世界公認相當不容易的成果，他也建議政府應該儘速做幾件事，包括重懲居家隔離偷跑者；重懲隱匿中國旅遊史者；重懲散播疫情、物價等謠言者；全面停止對中港澳航運。

此外，考量中國武漢肺炎疫情持續擴散，大陸委員會今天表示，10日起將暫停兩岸海運客運直航航線及航班，並將由交通部依規定處理後續事宜。

民進黨立委何志偉則關注小農問題；他說，因應武漢肺炎，國中小開學延後，但小農的新鮮農作物決不能糟蹋，因此他邀請教育部、農委會，一同搶救契作小農的有機食材，也很高興政府給了保證，絕對保障農民辛勞。（編輯：楊凱翔）1090208