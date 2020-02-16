監院調查台杉案 未發現自肥也未收取過高管理費

（中央社記者顧荃台北16日電）監察院調查台杉案報告出爐，指出台杉董監酬勞未發現自肥，也難認定收取過高管理費；但國發會成立台杉公司過於匆促，且選任過半自然人任董事，遭質疑規避監督，應切實檢討。

國民黨立院黨團民國107年8月質疑政府主導成立的台杉投資管理顧問公司規避政府監督、人事任用不當，管理委員會成員一片「綠油油」，並質疑兩個台杉創投基金是「假投資、真搬錢」，已從泛公股銀行及國發基金搬走新台幣105億多元。

監察委員陳慶財、方萬富、楊美鈴及陳小紅對此案申請自動調查；經過1年半調查，2月5日公布調查報告。

報告表示，為推升國內投資能量，國發會結合公民營機構力量規劃成立國家級投資公司台杉投顧。但因執行過程過於匆促且未盡周妥，導致配合政府投資的相關企業，包括台灣銀行與創新工業技術移轉股份有限公司等，因時間緊迫，未能有效評估投資風險，且相關作業疑未符作業規範，國發會允應深切檢討。

報告指出，台杉投顧由國發基金投資新台幣5000萬元，持股39.7%；台灣銀行投資100萬元，持股0.8%，公股合計持股比率為40.5%；另由工研院100%投資的創新工業公司屬民營公司，投資7500萬元，持股比率59.5%。

報告說，國發會將台杉投顧設計為民營方式，民股以政府可實質控制的創新工業公司擔任，創新公司與國發基金持股比率逾99%，已可完全主導台杉投顧的董事人選，理應以公股法人代表出任董事及董事長為常態，卻選任逾半的自然人擔任董事，致董事長、總經理等高階管理人員無須接受立法院等外部監督，並引發社會質疑政府投入資金欠缺外部監督機制，造成黑箱，「有規避監督及假民營之情事，顯有未當」。

監院認為，政府允以本案為戒，審慎考量主導設立公民營公司時所採用的架構，於企業彈性與立法院等外部監督檢視機制間取得平衡，以制定可以長久的運作態樣。

對於外界質疑金管會為讓台杉得以募資，放寬銀行對創投事業持股比率，監察院報告指出，「尚難遽認金管會配合修改相關規定」，主因創業投資事業是否屬金融相關事業，財政部函釋與金控法長期欠缺一致性，「實有未洽」；106年12月25日金管會放寬銀行對創投事業持股比率後，台杉投顧即自107年3月起展開募資作業，引發外界質疑金管會是為讓台杉水牛二號基金得以募集資金，「殊不值得」，金管會允應隨時檢討相關規範的合宜性，避免造成誤解。

對於上述調查意見，監察院發函國發會與金管會，要求切實檢討改進。

另外，監院報告表示，台杉相關董監事及高階經理人，經調閱相關人員資歷，依其專業背景或實務經驗，尚難認定該些人員無法勝任職務。且董監事薪酬、分紅及獎金等制度，尚未發現有自肥。台杉投顧之後若欲建立分紅制度時，國發會允應督導相關董事，在考量公司發展與公股權益之衡平性間，訂定合理的分紅制度。

監院報告也說，台杉投顧受託管理台杉水牛一號及二號基金，投資期間收取的管理費分別為2.35%及2.5%，監察院調閱投資人評估及實務上創投收取的管理費約介於2%到2.5%間，尚難認定該公司有收取超高管理費；而兆豐銀行等泛公股事業投資台杉水牛一號及二號基金，均有進行相關投資評估，且經董事會通過，並沒有所稱決策過程均僅授權董事長決定。（編輯：蘇志宗）1090216